İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Lysistrata' oyunuyla Bulgaristan'da sahne aldı

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Lysistrata" oyunuyla Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Kırcaali şehrinde sanatseverlerle buluştu.
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun himayesinde, Kırcaali Belediyesi ve Kırcaali Tiyatro-Müzik Merkezi'nin katkı verdiği oyun, ücretsiz sahnelendi.
Antik Yunan yazar Aristophanes'in kaleme aldığı "Lysistrata" adlı oyunu Barış Erdenk yönetti.
Oyun, MÖ 490-478 yıllarındaki Yunan-Pers savaşlarından sonra Yunanistan'ın iki büyük gücü olan Atina ile Sparta arasındaki iktidar mücadelesini anlatıyor.
Oyunun sonunda ayakta alkışlanan oyuncular, sahneye çıkarak izleyicileri selamladı.