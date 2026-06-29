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İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Lysistrata' oyunuyla Bulgaristan'da sahne aldı

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Lysistrata' oyunuyla Bulgaristan'da sahne aldı

29.06.2026 20:49:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Lysistrata' oyunuyla Bulgaristan'da sahne aldı

"Lysistrata" oyunu İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Bulgaristan'da sahnelendi.
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İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Lysistrata" oyunuyla Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Kırcaali şehrinde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun himayesinde, Kırcaali Belediyesi ve Kırcaali Tiyatro-Müzik Merkezi'nin katkı verdiği oyun, ücretsiz sahnelendi.

Antik Yunan yazar Aristophanes'in kaleme aldığı "Lysistrata" adlı oyunu Barış Erdenk yönetti.

Oyun, MÖ 490-478 yıllarındaki Yunan-Pers savaşlarından sonra Yunanistan'ın iki büyük gücü olan Atina ile Sparta arasındaki iktidar mücadelesini anlatıyor.

Oyunun sonunda ayakta alkışlanan oyuncular, sahneye çıkarak izleyicileri selamladı.

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