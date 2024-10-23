'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi Amazon Prime Video'da

Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:50

Güncelleme: 23.10.2024 - 10:50

Hukuki sürecin kazanılmasıyla birlikte “Cem Karaca'nın Gözyaşları” filmi yeniden izleyiciyle buluşuyor. Vizyona girmesiyle alınan tedbir kararı sonucu gösterimi durdurulan film hakkında mahkeme, kararın "yersiz, usul ve esasa aykırı olduğu, davacının haklarının ihlal edilmediği" gerekçesiyle tedbir kararını kaldırdı. Böylece "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filmi özgürlüğüne kavuştu ve izleyicilerle buluşmaya hazır hale geldi.

24 EKİM’DEN İTİBAREN DİJİTAL PLATFORMDA

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın üst mahkemenin kararıyla haklı bulunmasıyla, film yeniden gösterime girmek yerine dijital platformda izleyicilere sunulacak. Yapımcılar bu kararla, filmin daha geniş kitlelere daha hızlı ulaşmasını ve erişilebilir olmasını amaçlıyor.

İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca’yı canlandırdığı “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde, Fikret Kuşkan baba Mehmet Karaca’yı, Yasemin Yalçın ise anne Toto Karaca’yı canlandırıyor. Ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tuncer ve Alper Saldıran gibi isimler de kadroda yer alıyor. Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı film, Cem Karaca'nın yaşamı, müziği ve mücadelesini konu alıyor.

"Cem Karaca’nın Gözyaşları" 24 Ekim'den itibaren Amazon Prime'da izlenebilecek.