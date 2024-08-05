İlkim Karaca dava açmıştı, üst mahkeme kararı kaldırdı: 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' yeniden gösterimde!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:14

Güncelleme: 05.08.2024 - 12:14

Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, İlkim Karaca'nın açmış olduğu dava sonrası gösterimden kaldırılmıştı. Ancak, yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan itiraz sonrası, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı kısmen kaldırarak "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin gösterime girmesine izin verdi.

Sanatçı Cem Karaca'nın hayatı, İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde olduğu "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmiyle beyaz perdeye taşınmıştı. 26 Ocak'ta gösterime girmesi planlanan film için Cem Karaca'nın dördüncü eşi İlkim Karaca dava açmıştı.

Açılan dava kapsamında, filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik durdurma kararı talebi mahkeme tarafından reddedilmişti. Ancak, bunun üzerine İlkim Karaca, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne filmin gösterime girmemesi için tedbir talepli dilekçe sunmuştu. İlkim Karaca tarafından açılan "Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi ve Tazmini" davasının ara kararında, davacının 3,5 milyon TL teminat bedelini yatırması hâlinde filmin gösterimlerinin tedbir kararıyla durdurulacağı açıklanmış ve bu meblağın yatırılması sonucu film, vizyondan kaldırılmıştı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, filmin durdurulması kararına Fikri Harika Production ve Aytaç Medya tarafından itirazda bulunuldu. İtiraz sonucunda Cem Karaca'nın diğer mirasçısı olan Emrah Karaca'nın, eserlerin kullanılmasında muvafakati olduğu belirtildi.

Bu gelişme ile birlikte, "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin yeniden gösterime girmesine izin verildi.