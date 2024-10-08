Ekim ayında Prime Video: Challengers, Cem Karaca’nın Gözyaşları, 7. Koğuştaki Mucize ve daha fazlası...
Bu ay Prime Video'da çeşitli filmler izleyicisi ile buluşacak. James Bond serisi, Zendaya'nın başrolde yer aldığı Rekabet, Cem Karaca’nın Gözyaşları, Kuzuların Sessizliği gibi pek çok film bu ay Prime Video kütüphanesine eklenecek. İşte bu ayın filmleri!
CHALLENGERS
Rekabet, tenisi bırakmak zorunda kalınca koçluk kariyerine başlayan ve bu süreçte kendisini bir aşk üçgeninin içerisinde bulan Tashi’nin hikayesini konu ediyor. Tashi, kendi tenis kariyerinin sona ermesinin ardından kocası Art'ı ortalama bir tenis oyuncusundan, birbiri ardına turnuva kazanan ünlü bir profesyonele dönüştürür. Ancak hiçbir başarı gerçekten kalıcı değildir. Art'ın kariyeri bir darbe aldığında Tashi, onu nispeten daha düşük bir seviyede gerçekleşen ve birkaç zafer elde edebileceği ve dolayısıyla daha fazla özgüven kazanmasını sağlayacak "Challenger" turnuvasına sokar. Ama oradaki rakibi Patrick'tir. Bir zamanlar Art'ın en iyi arkadaşı olan Patrcik aynı zamanda Tashi'nin de eski sevgilisidir. Geçmişleri ve gelecekleri çarpışırken ve gerilim yükselirken Tashi için kazanmanın maliyeti ne olacaktır?
JAMES BOND
Doktor No, Rusya’dan Sevgilerle, Altınparmak, Yıldırım Harekatı, İnsan İki Kere Yaşar, Gazino Royal, 007 James Bond Kraliçenin Hizmetinde, Ölümsüz Elmaslar, Yaşamak İçin Öldür, Altın Tabancalı Adam, Beni Seven Casus, Ay Harekatı, Senin Gözlerin İçin, Ahtapot, Ölüme Bir Bakış, Öldürme İzni, Altın Göz, Yarın Asla Ölmez, Dünya Yetmez, Başka Gün Öl, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre ve Ölmek İçin Zaman Yok dahil olmak üzere James Bond serisinin 25 filmi Ekim ayında Prime Video seçkisinde yerini alıyor.
THE ADDAMS FAMILY
Kocasına ve çocuklarına kendini adamış bir kadın olan Morticia, ailesini bir arada tutan soluk tutkaldır. Güler yüzlü, kötücül ve tutkulu bir şekilde karısına aşık olan aile babası Gomez, her zaman girişimci ruhunu korumaktadır. Ailenin çocukları da oldukça şahsına münhasır bireylerdir. Uzun örgüleri ve iğneleyici mizahı ile zeki genç kız Wednesday ve bulabileceği en büyük tehdit ve tehlikelerin peşinden koşan 10 yaşındaki Pugsley. Ancak evin bireyleri bunlarla sınırlı değildir. Ailenin çılgını Fester iyi huylu, neşeli ve her şekilde kargaşaya yol açabilirken, Büyükanne ise yarasalar ve kafatasları gibi şekiller vererek pişirdiği şekerli kurabiyeleri seven torunlarına tapar. Aile yaklaşan kutlamaları için hazırlıkların ortasındayken, Margaux Needler ortaya çıkar. Margaux Needler sevilen bir reality-show programının kraliçesidir ve banliyö tipi pastel mükemmelliğe kendini adamıştır. Bu iki farklı cephenin karşılaşması nasıl sonuçlanacaktır?...
MAVİ MAĞARA
Mavi Mağara, bir deniz kuvvetleri askeri ile onun ölmekte olan eşi arasındaki aşka odaklanıyor. Deniz kuvvetlerinde asker olan Cem, eşi Alara’yı kanserden kaybeder. Eşinin kaybıyla başa çıkmaya çalışan Cem, eşine büyük sevgisini bir gün göstereceğine söz verdiği yer olan “Mavi Mağara”ya doğru bir yolculuğa çıkar. Cem’in bu yolculuğu, Alara ile olan ilişkisinin detaylarını ortaya çıkarır ve gerçek aşkın sonsuz olduğunu yeniden doğrulayan sürpriz bir keşfe dönüşür.
CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI
Cem Karaca’nın Gözyaşları, 8 Şubat 2004 yılında hayata veda eden, “Tamirci Çırağı”, “Namus Belası”, “Bu Son Olsun”, “Resimdeki Gözyaşları” gibi birçok esere imza atan Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu ediyor. Müzik kariyeri ve özel yaşamıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, müzikle geçen elli sekiz yıllık bir ömrün içindeki büyük başarılar, çatışmalar, aşklar ve iniş çıkışları gözler önüne seriliyor.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir? Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.
THE SLIENCE OF THE LAMBS
Kuzuların Sessizliği, 1992 yılında 7 dalda Oscar’a aday olmuş, yönetmeni ve başrol oyuncularına altın heykelciği getirirken en iyi film ve en iyi senaryo uyarlaması dalında da ödüle hak kazanmıştı.
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