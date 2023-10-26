Cem Oslu’nun eseri ilk kez seslendirildi

Yayınlanma: 26.10.2023 - 16:28

Güncelleme: 26.10.2023 - 16:28

Bu sezon çellist Çağ Erçağ yerine Nil Kocamangil'in geçtiği dörtlü sezonun bu ilk konserinde Ahmet Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin’in Yaylı Çalgılar Dörtlüleri’nin ardından Cem Oslu’nun “Göz Açıp Kapayıncaya Kadar” bestesini seslendirdi. Topluluk aynı eserleri ertesi gün ENKA sahnesinde verdiği ikinci konserde de çaldı.

Anne karnında başlayıp son nefesle biten, insan hayatını takip eden eseri Tokyo’daki master eğitimi sırasında bu yaz besteleyen Cem Oslu, eserin i art arda iki kez seslendirilmesinden de çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Borusan Sanat’a teşekkür eden Oslu, “Eser sipariş edilmesi çok önemli bu şekilde yeni besteciler oluşacak.” diyerek eserin icrasından da fazlasıyla memnun olduğunu söyledi.

Konseri izleyen genç konservatuvar öğrencileri, "Bir an evvel spotify'de yayınlansın" diyerek eseri çok beğendiklerini belirttiler.