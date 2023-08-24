Cem Yılmaz yeni filminin yayın tarihini açıkladı
Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve Zafer Algöz, Nilperi Şahinkaya ve Tülin Özen gibi isimleri bir araya getiren “Do not Disturb” filmi 29 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak.
Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, yazıp yönettiği ve başrollerinin arasında yer aldığı “Do not Disturb” isimli filminin yayın tarihini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, “Kendimi kabul ediyorum ve onaylıyorum. DO NOT DISTURB 29 Eylül'de NETFLIX'de” ifadelerini kullandı.
Kendimi kabul ediyorum ve onaylıyorum. DO NOT DISTURB 29 Eylül de NETFLİX de.@netflixturkiye pic.twitter.com/IatO09816i— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) August 24, 2023
Filmin başrollerinde Yılmaz haricinde Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu yer alıyor.
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