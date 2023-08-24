Cem Yılmaz yeni filminin yayın tarihini açıkladı

Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, yazıp yönettiği ve başrollerinin arasında yer aldığı “Do not Disturb” isimli filminin yayın tarihini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, “Kendimi kabul ediyorum ve onaylıyorum. DO NOT DISTURB 29 Eylül'de NETFLIX'de” ifadelerini kullandı.

Kendimi kabul ediyorum ve onaylıyorum. DO NOT DISTURB 29 Eylül de NETFLİX de.@netflixturkiye pic.twitter.com/IatO09816i