Mersin Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe'de konser verdi
Şanlıurfa'da, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Göbeklitepe Amfi Tiyatroda, "Çağdaş Sanatta Göbeklitepe" etkinliği kapsamında, MDOB tarafından düzenlenen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.
Genel koordinatör Siret Uyanık, gazetecilere, tarihin sıfır noktasında, tarihi mirasın en önemli buluntularının yer aldığı Göbeklitepe'de konser verildiğini söyledi.
Çağdaş Sanatta Göbeklitepe Projesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlandığını dile getiren Uyanık, seyircilerin, opera sanatçılarının sunumlarıyla müthiş bir konser izlediklerini kaydetti.
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