Emre Yavuz Noble & Sentimental konseri ARTER'de

18 Ekim 2022 Salı, 16:14

Bösendorfer sanatçısı Emre Yavuz ile Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve müzik yazarı Serhan Bali, konser ve söyleşiyi bir araya getiren “Noble & Sentimental” başlıklı bir etkinlik için Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’na konuk oluyor. Kronolojik bir müzikal yaklaşım benimsemek yerine, bestecilerin bireysel üretimlerine ve eserlerin otonom niteliklerine odaklanan etkinliğin repertuvarı neoklasisist-empresyonist besteci Maurice Ravel’in (1875–1937) hayallerindeki Viyana’yı temel alıyor.

2017 yılında 15. Kissingen Piyano Olimpiyatları’nda (Kissinger KlavierOlymp) birincilik ödülü alan Emre Yavuz’un piyanosuyla hayat vereceği program, ömrünün tamamını Viyana’da geçirmiş ya da müzikal yeniliğin başkenti sayılan bu şehirle önemli temaslarda bulunmuş Beethoven, Haydn, Brahms, Schönberg ve Schubert gibi bestecilerin eserlerindeki tını ortaklığı, estetik değerler ve tematik bütünlük üzerinden Ravel’in hayallerindeki Viyana’yı tasvir ediyor.

Emre Yavuz (d. 1990, İzmir)

Erken yaşta gösterdiği öğrenme yeteneği nedeniyle eğitimci anne-babası tarafından piyanoya yönlendirilen Emre Yavuz, 1998 yılında “Sanatta Üstün Yetenekli Çocuklar Yasası” olarak bilinen 6660 sayılı yasa kapsamında Ankara Konservatuvarı’nda Kamuran Gündemir ile piyano öğrenimine başladı. Küçük yaştan itibaren Türkiye’de birçok senfoni orkestrasıyla solist olarak konser verdi. Lise öğrenimi boyunca Bilkent Üniversitesi’nde Fazıl Say ve Sanem Berkalp ile çalıştı, aynı zamanda bestecilik dersleri aldı.

2007’de Sicilya’da yapılan Ibla Grand Prize Uluslararası Müzik Yarışması’nda Frederic Chopin Özel Ödülü’ne layık görüldü. 2010’da Viyana’da Rotary Interpretationspreise – Chopin & Schumann yarışmasını kazanarak başta Viyana Musikverein’da olmak üzere Avusturya’nın çeşitli şehirlerinde solo ve Bratislava Senfoni Orkestrası ile konserler verdi. Roland Batik’le çalıştığı Viyana Konservatuvarı’ndan üstün başarı derecesiyle mezun olan Yavuz, aynı zamanda Hannover’de Karl-Heinz Kämmerling ile eğitimini sürdürdü. Seymour Lipkin, Lang Lang, Murray Perahia, Till Fellner’in ustalık kurslarına katıldı. 2012’de Viyana’da düzenlenen 4. Rosario Marciano Uluslararası Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü kazanarak “sıradışı bir sanatsal kişilik” olarak tanımlandı.

2013’te Zubin Mehta yönetiminde Tel Aviv’deki yıllık geleneksel Gala Konseri’nde Beethoven’ın 3. konçertosunu seslendirdi. 2015’te 2. Hacettepe Ulusal Piyano Yarışması’nda birincilik ödülünü, 2016’da 15. Viyana Uluslararası Piyano Yarışması’nda birincilik ve Schubert Özel Ödülü’nü, Dortmund’da 13. Uluslararası Schubert Piyano Yarışması’nda üçüncülük ödülünü kazandı. 2017’de Bad Kissingen’de 15. Kissingen Piyano Olimpiyatları’nda birincilik ödülüne layık görüldü. Çeşitli festivallerin yanı sıra Rusya, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Türkiye, İsrail ve Kıbrıs’ta birçok konser verdi. Sergei Rachmaninoff’un solo piyano eserlerini seslendirdiği ilk albümü Ekim 2020’de yayınlandığı günden itibaren dünya çapında büyük beğeniyle karşılandı. Wiener Zeitung, Classics Today, Andante, Pizzicato gibi yayınlarda sanatçının entelektüel vizyonu, icra tekniği, iddialı ve özgün yorumu ve müzisyen kişiliğinden övgüyle bahsedildi. Bu albümle Bösendorfer Sanatçısı unvanına layık görülen Emre Yavuz, Viyana’da yaşamakta ve 2012’den bu yana çalışmalarını ünlü piyano duayeni Arie Vardi ile sürdürmektedir.





Serhan Bali (d. 1973, Ankara)

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1995'de mezun olan Serhan Bali, halen aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktora tezi üzerinde çalışmaktadır. 2002'de Türkiye'nin çağdaş standartlarda yayın yapan ulusal çaptaki ilk aylık klasik müzik dergisi Andante ile süreli yayıncılık alanına giren Bali, kesintisiz 20 yıldır derginin genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Klasik müzik yazıları 2001'den itibaren Radikal, Vatan, Hürriyet gazeteleriyle Atlas dergisinde yayımlanan Bali, Devlet Opera ve Balesi GM tarafından yayımlanan Opera-Bale Gazetesi'nin kurucu yayın yönetmenliğini de yapmıştır. 2017'de kitap yayımcılığına giren Bali, Kitap Kurdu markasıyla doğadan tarihe, edebiyattan sanata farklı başlıklarda kitaplar yayımlamaktadır.

2011'den beri Fest Travel seyahat acentesinin müzik danışmanlığını yürüten Bali, dünyanın pek çok klasik müzik merkezine düzenlediği gezilerle klasik müzikseverlere rehberlik yapmaktadır. Bali'nin İstanbul'daki atölyelerde verdiği müzik seminerleri ve farklı şehirlerde düzenlediği açıklamalı konserler binlerce kişiye ulaşmıştır. Ülkemizin başarılı klasik müzik sanatçıları ve topluluklarını ödüllendirme düşüncesini Donizetti Klasik Müzik Ödülleri adıyla düzenlediği törenlerle eyleme döken Bali, bu alandaki uluslararası faaliyetlerini ICMA (Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri) organizasyonunda dergisi Andante'yi temsilen yönetim kurulu üyesi-jüri üyesi olarak 2011'den beri sürdürmektedir.

2001'den beri radyo programcılığı yapan Bali, 2014–2019 yılları arasında büyük bestecileri yaşadıkları mekânlarla birlikte tanıttığı 23 bölümlük “Batıya Yolculuk” adlı müzik-seyahat belgeselini beIN İZ TV'de yayınlamıştır. Bali, belgesel çalışmalarını 2021'den itibaren Habitat TV kanalında sürdürmekte, FluTV ve Deniz Kültür YouTube kanallarında popüler klasik müzik içerikleri üretmektedir. 2016–2019 yılları arasında Okan Üniversitesi Konservatuvarı'nda Opera-Şan dalında yüksek lisans eğitimi alan Bali, bariton ses sanatçısı olarak son yıllarda konserler de vermektedir. Bali'nin Müzikte Romantik Dönem Bestecileri (Vakıfbank Kültür Yayınları, 3. Baskı, 2020), 200 Yıllık Miras – Muzika-i Hümayun'dan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020), Beethoven: Erken Dönem (Kitap Kurdu Yayınları, 2022) ve İstanbul'un Çoksesli Batı Müziği Tarihi (İBB Yayınları, Ağustos 2022) başlıklarıyla yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.