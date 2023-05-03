Çeşme Belediyesi Tiyatro Günleri başladı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:38

Güncelleme: 03.05.2023 - 12:38

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Tiyatro Günleri 3-7 Mayıs tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.

Ekrem Oran, tüm sanatseverleri Çeşme Aya Haralambos Kilisesi’nde gerçekleşecek Çeşme Tiyatro Günleri’ne davet etti. Tiyatro Günleri kapsamında ilk olarak Türk Tiyatrosu’nun duayen ismi Yıldız Kenter anısına, sanatçının yıllarca sahnelediği Ben Anadolu oyunu, Ayça Bingöl’ün yorumu ile izleyici ile buluşuyor.

USTA SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Çeşme Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında 4 Mayıs Perşembe günü Tiyatro Lotus’un ‘Bir Alzheimer’ın Anıları’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Başarılı tiyatrocu Mustafa Kırantepe’nin tek kişilik oyunu, dünyamızın gerçekliğini önümüze seriyor. Bir tiyatro oyuncusunun, oyuna çıkmadan önce aldığı şok haberin de etkisiyle kendi hikayesini seyirciyle paylaşmasını konu ediniyor.

5 Mayıs Cuma günü ise bol ödüllü “Sevgili Arsız Ölüm: Dirmit” oyunu Çeşmeli tiyatroseverlerle buluşacak. Popüler yazar Latife Tekin’in romanından uyarlanan ve farklı kategorilerde çok sayıda ödüle layık görülen oyun Çeşme’de sahne almaya hazırlanıyor.

6 Mayıs Cumartesi günü Tiyatro Hemhâl’in tek kişilik oyunu ‘N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali’ bir tür ‘kayıp erkek’ öyküsü... Hakan Emre Ünal’ın etkileyici performansı ve yaratıcı ışık tasarımıyla ilgi çekici bir oyun yer alıyor.Tiyatro Günleri’nin kapanışını ise 7 Mayıs Pazar günü ise ‘Herkes Kocama Benziyor’, oyuncusu Pınar Güntürkün’ün çarpıcı performansıyla dikkat çekiyor. Mizah ve öfke dozunu iyi ayarlamasıyla da klişeleşmiş kadına yönelik şiddet oyunlarından ayrılıyor.