Cevdet Cantürk, Okullarda Yaptığı Söyleşilerde 23 Nisan’ın İlk Kutlamasını Anlatıyor

Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:44

Güncelleme: 21.04.2025 - 16:44

Cantürk, 1921 yılında gerçekleştirilen ilk 23 Nisan kutlamasında gazeteci Yunus Nadi’nin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün oynadığı belirleyici rolü genç nesillere aktarıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı kararla 23 Nisan, millî bayram ilan edilmişti. Bu karar, kurtuluş mücadelesi veren halkın ilk resmi bayramıydı. Ankara’daki Öğretmen Okulları Mezunları Derneği bu tarihi günü çocuklarla birlikte kutlamak için harekete geçti. Ziraat Okulu’nun yanındaki alan süslenmiş, kız ve erkek mekteplerinden öğrenciler davet edilmişti.

Ancak dönemin valisi ve millî eğitim müdürü, kız ve erkek öğrencilerin bir arada bayram kutlamalarına katılmasına karşı çıktı. Bu engelleme girişimi karşısında öğretmenler, dönemin saygın gazetecisi Yunus Nadi’ye ulaştı. Ondan, bu durumu doğrudan Mustafa Kemal Paşa’ya iletmesini istediler.

Cantürk’ün söyleşilerde aktardığına göre, Yunus Nadi’nin Meclis’te Mustafa Kemal ile yaptığı görüşme tarihe yön veren bir gelişmeye sahne oldu. Paşa, yalnızca öğretmenleri desteklemekle kalmadı, aynı zamanda bayram yerine geleceğini belirtti. O gün çocuklar meydanda toplandı; Mustafa Kemal ise Ankara’da bulunan iki otomobilden birini kullanarak tören alanına ulaştı. Daha da önemlisi, otomobilini çocukların bayram sevinci için tahsis etti. Böylece çocuklar, hayatlarında ilk kez otomobil deneyimi yaşadı.

Mustafa Kemal, bu özel günde yaptığı konuşmada 23 Nisan’ın “Hâkimiyeti Milliye ve Çocuk Bayramı” olarak kutlanmasını istedi. Bu öneri, yıllar içinde dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramın, yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın temellerini attı.

Cantürk, okullarda gerçekleştirdiği söyleşilerde bu tarihi anlatıyı öğrencilerle paylaşarak, bayramın yalnızca bir gelenek değil; aynı zamanda direnişin, birlikteliğin ve çocuklara duyulan güvenin simgesi olduğunu vurguluyor.