"Ceviz Ağacı" filmi İran'da izleyiciyle buluşacak
Tahran'da yapılacak galanın ardından vizyona girecek "Ceviz Ağacı" filmi, uzun yıllar sonra İran'daki sinema salonlarında vizyona giren ilk yabancı film olacak. Yönetmen Faysal Soysal'ın ödüllü filmi "Ceviz Ağacı", 2 Eylül'den itibaren İran'daki 20 salonda Farsça alt yazı ile izleyiciyle buluşacak.
Başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın'ın yer aldığı "Ceviz Ağacı" filminin galası, film ekibi ve başrol oyuncularının katılımıyla Tahran'da gerçekleşecek. Aralarında 27. Adana Film Festivali, Torino Underground Film Festivali, Balkan Panorama Film Festivali, 6. Londra Şehir Ödülleri Festivali'nin aralarında olduğu çok sayıda festivalden ödülle dönen film, silik ve pasif bir karakteri olan edebiyat öğretmeni Hayati'nin bir kasabada başına gelen olayları konu alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT’den yapım desteği alan film, uzun yıllar sonra İran'daki sinema salonlarında vizyona giren ilk yabancı film olacak. Azerbaycan Türklerinin de arasında bulunduğu İranlı sinema seyircisi, beyazperdede Türk yapımı ve tamamıyla Türkçe konuşulan bir film izleme fırsatı bulacak.
İlgili Haberler
- 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki foruma seçilen ilk projeler belirlendi
- Bumblebee filminin konusu nedir? Bumblebee filminin oyuncuları kimlerdir? Bumblebee filminde çalan şarkılar nelerdir?
- 'Sinema tarihinin en iyi filmi': Bisiklet Hırsızları filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
-
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj
- Ankette dikkat çeken 'CHP' ayrıntısı
- Ormanda yürümek artık ücretli
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- CHP'den suç duyurusu
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Katliam gibi kazada skandal ayrıntı