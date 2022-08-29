"Ceviz Ağacı" filmi İran'da izleyiciyle buluşacak

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:07

Başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın'ın yer aldığı "Ceviz Ağacı" filminin galası, film ekibi ve başrol oyuncularının katılımıyla Tahran'da gerçekleşecek. Aralarında 27. Adana Film Festivali, Torino Underground Film Festivali, Balkan Panorama Film Festivali, 6. Londra Şehir Ödülleri Festivali'nin aralarında olduğu çok sayıda festivalden ödülle dönen film, silik ve pasif bir karakteri olan edebiyat öğretmeni Hayati'nin bir kasabada başına gelen olayları konu alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT’den yapım desteği alan film, uzun yıllar sonra İran'daki sinema salonlarında vizyona giren ilk yabancı film olacak. Azerbaycan Türklerinin de arasında bulunduğu İranlı sinema seyircisi, beyazperdede Türk yapımı ve tamamıyla Türkçe konuşulan bir film izleme fırsatı bulacak.