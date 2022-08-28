Bumblebee filminin konusu nedir? Bumblebee filminin oyuncuları kimlerdir? Bumblebee filminde çalan şarkılar nelerdir?
Bumblebee aynı isimdeki Transformers karakterine dayanan 2018 Amerikan bilimkurgu aksiyon filmidir. Bumblebee filminin konusu nedir? Bumblebee filminin oyuncuları kimlerdir? Bumblebee filminde çalan şarkılar nelerdir?
3 Aralık 2018'de Berlin'de gösterime giren Bumblebee, 21 Aralık 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi ve dünya çapında 468 milyon dolar hasılat sağladı.
BUMBLEBEE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
1987'de Decepticon'lardan kaçan Bumblebee, Dünya'ya sığınır ve burada mutsuz bir gençle dost olur. Ardından, bu yıpranmış Vosvos'un düşmanları tekrar peşine düşer.
BUMBLEBEE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
-Hailee Steinfeld
-John Cena
-Jorge Lendeborg Jr.
-John Ortiz
-Jason Drucker
-Pamela Adlon
Bumblebee filminde çalan şarkılar
Bumblebee filminin müzikleri Dario Marianelli tarafından yapıldı.
1. Back To Life (Hailee Steinfeld)
2. Everybody Wants To Rule The World (Tears For Fears)
3. Don't You (Forget About Me) (Simple Minds)
4. Never Gonna Give You Up (Rick Astley)
5. Higher Love (Steve Winwood)
6. Take On Me (A-Ha)
7. Unchained Melody (Sam Cooke)
8. Girlfriend In A Coma (The Smiths)
9. I Can't Drive 55 (Sammy Hagar)
10. The Touch (Stan Bush)
11. It Takes Two (DJ EZ Rock And Rob Base)
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