Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü Gülümser Çankaya kazandı

Yayınlanma: 16.03.2024 - 11:18

Güncelleme: 16.03.2024 - 11:19

Ali Cengizkan, Bahar Gökler, Ahmet Özer, Ferruh Tunç ve İlyas Tunç'tan oluşan seçici kurul, Çankaya'nın yapıtını oybirliğiyle ödüle uygun buldu.

Ödüle gerekçe olarak, şairin "anlatımcı ve imgeci ikilemini ustalıkla aşması, zarif şiirsel kolajlarını kavrayıcı ve bütünlüklü şiirsel gövdelere ustalıkla eriştirebilmesi, yaşadığı zamanın tini ile kadın-insanın incelik, keskinlik ve özgüveni ile hesaplaşabilmesi ve şairaneliğe taviz vermeyen taze bir şiir dili oluşturabilmesi" gösterildi.

ÇANKAYA'NIN SANATSAL GEÇMİŞİ

Tarım teknikeri olan Gülümser Çankaya, uzun yıllar Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalıştı. Alanya'da çıkan Etken ve Şiirsaati dergilerinin kurucusu ve yayın yönetmeni oldu.Varlık, Kitaplık, Yasakmeyve, Bahçe, Dize, Eliz Edebiyat, Etken, Kum, Kurşun kalem, Ihlamur gibi dergiler ile Radikal Kitap, Cumhuriyet Kitap eklerinde yazdı. Kimi şiirleri İngilizce, Fransızca, Bulgarca ve Romenceye çevrildi. Sunullah Arısoy şiir ödülü ve Vecihi Timuroğlu özel ödülüne değer görüldü.

Denizden Sonra, Soğuma, Sebep, Mektupta Şiir Var, Epikriz adlı yapıtları kitaplaştırıldı.

Ödül, bu yıl sonbahar aylarında yapılacak tören ile şaire sunulacak.