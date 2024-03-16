Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü Gülümser Çankaya kazandı

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü bu yıl "Epikriz" adlı kitabıyla Gülümser Çankaya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 11:18
Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü Gülümser Çankaya kazandı
Abone Ol google-news

Ali Cengizkan, Bahar Gökler, Ahmet Özer, Ferruh Tunç ve İlyas Tunç'tan oluşan seçici kurul, Çankaya'nın yapıtını oybirliğiyle ödüle uygun buldu.

Ödüle gerekçe olarak, şairin "anlatımcı ve imgeci ikilemini ustalıkla aşması, zarif şiirsel kolajlarını kavrayıcı ve bütünlüklü şiirsel gövdelere ustalıkla eriştirebilmesi, yaşadığı zamanın tini ile kadın-insanın incelik, keskinlik ve özgüveni ile hesaplaşabilmesi ve şairaneliğe taviz vermeyen taze bir şiir dili oluşturabilmesi" gösterildi.

ÇANKAYA'NIN SANATSAL GEÇMİŞİ

Tarım teknikeri olan Gülümser Çankaya, uzun yıllar Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalıştı. Alanya'da çıkan Etken ve Şiirsaati dergilerinin kurucusu ve yayın yönetmeni oldu.Varlık, Kitaplık, Yasakmeyve, Bahçe, Dize, Eliz Edebiyat, Etken, Kum, Kurşun kalem, Ihlamur gibi dergiler ile Radikal Kitap, Cumhuriyet Kitap eklerinde yazdı. Kimi şiirleri İngilizce, Fransızca, Bulgarca ve Romenceye çevrildi. Sunullah Arısoy şiir ödülü ve Vecihi Timuroğlu özel ödülüne değer görüldü.

Denizden Sonra, Soğuma, Sebep, Mektupta Şiir Var, Epikriz adlı yapıtları kitaplaştırıldı.

Ödül, bu yıl sonbahar aylarında yapılacak tören ile şaire sunulacak.


Ceyhun Atuf Kansu haberleri Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü haberleri Gülümser Çankaya haberleri

İlgili Haberler

2024 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'ne katılım koşulları açıklandı

2024 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'ne katılım koşulları açıklandı
Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü
Devrimin yürekli düşünürü; Ceyhun Atuf Kansu

Devrimin yürekli düşünürü; Ceyhun Atuf Kansu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaşar Alptekin'den Serdar Ortaç'a çağrı: 'Bana yarım saatini ayır'

Yaşar Alptekin'den Serdar Ortaç'a çağrı: 'Bana yarım saatini ayır'
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!
Alev'den Pembe'ye şok yaratan sözler: 'Darbe öyle yapılmaz böyle yapılır'

Alev'den Pembe'ye şok yaratan sözler: 'Darbe öyle yapılmaz böyle yapılır'
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Houston Rockets'tan Alperen Şengün'e servet: Tarihe geçebilir...

Houston Rockets'tan Alperen Şengün'e servet: Tarihe geçebilir...
Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’

Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’
İktidara yakın gazete duyurdu... En düşük emekli maaşı için yeni formül: 'Emekli kartı' düzenlemesi

İktidara yakın gazete duyurdu... En düşük emekli maaşı için yeni formül: 'Emekli kartı' düzenlemesi
Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen’den sevindiren haber

Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen’den sevindiren haber