2024 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'ne katılım koşulları açıklandı
Her yıl düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nün 2024 yılı için katılım koşulları açıklandı. İşte ayrıntılar...
Ailesi tarafından yazar, şair ve doktor Ceyhun Atuf Kansu
adına 1986 yılından beri düzenlenen şiir ödülü yeni yılda da sahibini bulacak.
Son olarak Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne 2024 yılı için
katılım koşulları da açıklandı.
1986’dan bu yana düzenlenen ödüle katılım koşulları şöyle:
- Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir
anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt
olacaktır.
- 1 Ocak 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında yayımlanan
bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, ödül yazmanlığı, bu kitaplar
arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da ödüle aday olarak
gösterebilir.
- Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap
bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.
- Seçici kurul; Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına),
Ahmet Özer, Ferruh Tunç ve İlyas Tunç’tan oluşmaktadır.
- Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü
olan 17 Mart 2024 tarihinde açıklanacaktır.
- Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Ocak
2024’tür.
- Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan
şiirlere) verilecektir.
- 2024 yılı için ödülün parasal tutarı 2000 Türk Lirası’dır.
- Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi,
telefon numarası ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte 5 adet kitap ya da 5 kopya
dosyayla (Işık Kansu, Abidin Daver Sok. No:14 Çankaya / ANKARA) adresine
gönderilecektir.
- Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.
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