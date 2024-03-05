Chaplin oyunu Türkiye'de ilk defa sahnelenecek

Yapımcılığını üstlendiği Mert Siliv'in üstlendiği MSP imzalı Charlie Chaplin'in hayatını tiyatro sahnesine taşıyacak olan Chaplin” oyunu Türkiye'de ilk kez sahneye konulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:23
Chaplin oyunu Türkiye'de ilk defa sahnelenecek
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Yarattığı "Şarlo" karakteriyle devleşen efsane oyuncu Charlie Chaplin'in hayatını tiyatro sahnesine taşıyacak olan "Chaplin" oyunu yakında görkemli bir prodüksiyonla seyirciyle buluşacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dev isme genç yetenek Özgür Daniel Foster hayat verecek. Senaryosunu Aksel Bonfil'in kaleme aldığı oyunun yapımcılığını Mert Siliv üstleniyor.

Saim Güveloğlu‘nun yönetmen koltuğuna oturduğu oyunun dekor tasarımını ise Alice, Aşık Shakespeare ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi bir çok iddialı yapımın tasarımcısı Gamze Kuş yapıyor. Provaları hızla devam eden oyun için geri sayım sürüyor.


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