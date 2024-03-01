Sanat dolu bir mart: Devlet Tiyatroları 8 yeni oyunla sahne alacak

Devlet Tiyatroları, mart ayında zengin bir içeriği tiyatro tutkunları ile buluşturmaya hazırlanıyor. Mart ayında 5 farklı bölgede toplam 8 oyunun prömiyeri gerçekleşecek...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 21:17
Sanat dolu bir mart: Devlet Tiyatroları 8 yeni oyunla sahne alacak
Abone Ol google-news

Devlet Tiyatroları, mart ayında 5 farklı bölgede seyirciyle buluşturmak üzere 8 oyunun prömiyerini gerçekleştirecek. Devam eden ve kapalı gişe oynayan oyunların yanı sıra yeni oyunlar da sahnelenecek...

Ankara Devlet Tiyatrosu, Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği "Devlet Ana" adlı oyunu 5 Mart'ta Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyerle seyirciyle buluşturacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Jonathan Lynn'in yazdığı, Gökçe Yurtsal'ın yönettiği "İpucu" adlı oyunu 7 Mart'ta sahneleyecek. Aynı tarihte, Pınar Ataer'in yönettiği "Sihirli Kutu" adlı çocuk oyunu da Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Cengiz Özek'in yazdığı ve yönettiği "Çöp Canavarı" adlı oyunu 17 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkacak. Antalya Devlet Tiyatrosu ise Charlotte Jones'un yazdığı, Seçil Honeywill'in çevirdiği, Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği "Havada Yüzmek" adlı oyunu 20 Mart'ta Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Caryl Churchill'in yazdığı, Ebru Demirdöven ve Esma Çankaya'nın çevirdiği, Bilge Emin'in yönettiği "Ekşi Tom" adlı oyunu 27 Mart'ta Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde ilk kez sahneleyecek.

Van Devlet Tiyatrosu, Ülkü Ayvaz'ın yazdığı, Musa Arslanali'nin yönettiği "Külhanbeyi Operası" adlı oyunu 27 Mart'ta Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde; Kayseri Devlet Tiyatrosu ise Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı, Ece Okay'ın yönettiği "Kral Üşümesi" adlı oyunu 28 Mart'ta sahneleyecek.


Ankara Devlet Tiyatrosu haberleri Devlet tiyatroları haberleri Van Devlet Tiyatrosu haberleri İstanbul Devlet Tiyatrosu haberleri

İlgili Haberler

İzmir’de “Tiyatro Günleri” başlıyor

İzmir’de “Tiyatro Günleri” başlıyor
Halkevlerinde tiyatro

Halkevlerinde tiyatro
Usta tiyatrocuları yetiştiren Gençlik Tiyatrosu belgesel oldu

Usta tiyatrocuları yetiştiren Gençlik Tiyatrosu belgesel oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en uzak adasında keşfedildi... Gizemli tabletler ne anlatıyor?

Dünyanın en uzak adasında keşfedildi... Gizemli tabletler ne anlatıyor?
Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor

Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor
Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri: 'Fiziksel olarak uygunsa...'

Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri: 'Fiziksel olarak uygunsa...'
‘Müslüm Baba’ memleketi Şanlıurfa’da anılıyor

‘Müslüm Baba’ memleketi Şanlıurfa’da anılıyor
Seçim şarkısını da yaptı: Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı

Seçim şarkısını da yaptı: Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı
‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!

‘Kuru Otlar Üstüne’ Netflix’te yayımlandı!
Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!

Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!
TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak

TFF açıkladı: Süper Lig’de VAR SUPPORT sistemi kullanılacak