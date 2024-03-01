Sanat dolu bir mart: Devlet Tiyatroları 8 yeni oyunla sahne alacak

Yayınlanma: 01.03.2024 - 21:17

Güncelleme: 01.03.2024 - 21:17

Devlet Tiyatroları, mart ayında 5 farklı bölgede seyirciyle buluşturmak üzere 8 oyunun prömiyerini gerçekleştirecek. Devam eden ve kapalı gişe oynayan oyunların yanı sıra yeni oyunlar da sahnelenecek...

Ankara Devlet Tiyatrosu, Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği "Devlet Ana" adlı oyunu 5 Mart'ta Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyerle seyirciyle buluşturacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Jonathan Lynn'in yazdığı, Gökçe Yurtsal'ın yönettiği "İpucu" adlı oyunu 7 Mart'ta sahneleyecek. Aynı tarihte, Pınar Ataer'in yönettiği "Sihirli Kutu" adlı çocuk oyunu da Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Cengiz Özek'in yazdığı ve yönettiği "Çöp Canavarı" adlı oyunu 17 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkacak. Antalya Devlet Tiyatrosu ise Charlotte Jones'un yazdığı, Seçil Honeywill'in çevirdiği, Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği "Havada Yüzmek" adlı oyunu 20 Mart'ta Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Caryl Churchill'in yazdığı, Ebru Demirdöven ve Esma Çankaya'nın çevirdiği, Bilge Emin'in yönettiği "Ekşi Tom" adlı oyunu 27 Mart'ta Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde ilk kez sahneleyecek.

Van Devlet Tiyatrosu, Ülkü Ayvaz'ın yazdığı, Musa Arslanali'nin yönettiği "Külhanbeyi Operası" adlı oyunu 27 Mart'ta Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde; Kayseri Devlet Tiyatrosu ise Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı, Ece Okay'ın yönettiği "Kral Üşümesi" adlı oyunu 28 Mart'ta sahneleyecek.