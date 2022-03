The Batman filminden silinen bir 'Joker' sahnesi paylaşıldı

25 Mart 2022 Cuma, 12:27

*Dikkat! Bu haber, filmi izlemeyen okurlarımız için spoiler içerebilir.

Son yılların en fazla beklenen filmlerinden olan The Batman, mart ayının başında vizyona girerek hayranlarıyla buluşmuştu. DC çizgi romanlarının ‘kara şövalye’ lakaplı kahramanının maceralarına farklı bir bakış açısı ve farklı oyuncularla odaklanan yapım, çıktığı günden beri izleyicileri ikiye bölmüş durumdaydı. Birçok insan filmi çok beğenirken bazıları da pek beğenmediklerini ifade etmiş, hikâyede boşluklar olduğunu öne sürmüştü.

Yine de Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano gibi yıldız isimlerin kadrosunda bulunduğu The Batman filmi, dünya çapında gişe rekorları kırarak Spider-Man: No Way Home gibi pandemide insanları sinemaya toplamayı başardı.

Şimdi ise filmden hayranları heyecanlandıran bir sahne paylaşıldı.

SİLİNEN SAHNE İLK KEZ YAYIMLANDI

WebTekno'nun aktardığı habere göre; The Batman’in silinen sahnesinde Batman ile Joker’in Arkham’da bir konuşma gerçekleştirdikleri görüldü. Filmin yönetmeni Matt Reeves de geçen ay yaptığı açıklamalarda bu sahnenin; Riddler karakterinin işlediği bir cinayetten sonra gerçekleştiğini, Batman’in de Riddler karakterini neden bunları yaptığını anlamak için Joker ile görüşmeyi tercih etiğini aktarmıştı.

Ayrıca Joker’in alışık olduğumuz bir şekilde Batman ile alaycı bir şekilde konuştuğunun görüldüğü sahnedeki ‘Neredeyse yıl dönümümüz değil mi?’ repliği de Joker’in Arkham’a Batman tarafından tıkıldığını ve ikilinin arasında daha bir şeylerin geçtiğini gözler önüne serdi.

"Dunkirk", "The Killing of a Sacred Deer", "Eternals" gibi filmlerle tanınan oyuncu Barry Keoghan’ın yeni Batman filminde yer alacağı, yapım vizyona girmeden önce konuşuluyordu ancak Keoghan'ın nasıl bir rolde olduğu bilinmiyordu. Daha sonradan, yapımın sonlarına doğru, oyuncu Paul Dano’nun canlandırdığı The Riddler karakterinin Arkham Akıl Hastanesi’nde konuştuğu kişinin Keoghan tarafından canlandırılan kötü karakter Joker olduğu ortaya çıkmıştı.

İşte Batman ve Joker'in karşı karşıya geldiği sahne...