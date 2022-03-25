The Batman filminden silinen bir 'Joker' sahnesi paylaşıldı
Mart ayı başında vizyona giren ve Robert Pattinson'ın başrolünde olduğu 'The Batman' filminden silinen bir sahne yayımlandı. Silinen sahnede Joker ile Batman, Arkham Akıl Hastanesi'nde bir görüşme gerçekleştiriyor.
*Dikkat! Bu haber, filmi izlemeyen okurlarımız için spoiler içerebilir.
Son yılların en fazla beklenen filmlerinden olan The Batman, mart ayının başında vizyona girerek hayranlarıyla buluşmuştu. DC çizgi romanlarının ‘kara şövalye’ lakaplı kahramanının maceralarına farklı bir bakış açısı ve farklı oyuncularla odaklanan yapım, çıktığı günden beri izleyicileri ikiye bölmüş durumdaydı. Birçok insan filmi çok beğenirken bazıları da pek beğenmediklerini ifade etmiş, hikâyede boşluklar olduğunu öne sürmüştü.
Yine de Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano gibi yıldız isimlerin kadrosunda bulunduğu The Batman filmi, dünya çapında gişe rekorları kırarak Spider-Man: No Way Home gibi pandemide insanları sinemaya toplamayı başardı.
Şimdi ise filmden hayranları heyecanlandıran bir sahne paylaşıldı.
SİLİNEN SAHNE İLK KEZ YAYIMLANDI
WebTekno'nun aktardığı habere göre; The Batman’in silinen sahnesinde Batman ile Joker’in Arkham’da bir konuşma gerçekleştirdikleri görüldü. Filmin yönetmeni Matt Reeves de geçen ay yaptığı açıklamalarda bu sahnenin; Riddler karakterinin işlediği bir cinayetten sonra gerçekleştiğini, Batman’in de Riddler karakterini neden bunları yaptığını anlamak için Joker ile görüşmeyi tercih etiğini aktarmıştı.
Ayrıca Joker’in alışık olduğumuz bir şekilde Batman ile alaycı bir şekilde konuştuğunun görüldüğü sahnedeki ‘Neredeyse yıl dönümümüz değil mi?’ repliği de Joker’in Arkham’a Batman tarafından tıkıldığını ve ikilinin arasında daha bir şeylerin geçtiğini gözler önüne serdi.
"Dunkirk", "The Killing of a Sacred Deer", "Eternals" gibi filmlerle tanınan oyuncu Barry Keoghan’ın yeni Batman filminde yer alacağı, yapım vizyona girmeden önce konuşuluyordu ancak Keoghan'ın nasıl bir rolde olduğu bilinmiyordu. Daha sonradan, yapımın sonlarına doğru, oyuncu Paul Dano’nun canlandırdığı The Riddler karakterinin Arkham Akıl Hastanesi’nde konuştuğu kişinin Keoghan tarafından canlandırılan kötü karakter Joker olduğu ortaya çıkmıştı.
İşte Batman ve Joker'in karşı karşıya geldiği sahne...
İlgili Haberler
- The Batman'den ilk hafta rekoru: Yılın en yüksek açılışına ulaştı
- Joker'in devam filmi geliyor: Çekimler için tarih verildi
- Joaquin Phoenix'ten Joker'in devam filmi açıklaması
Video Haberler
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- İç çamaşırından binlerce uyuşturucu çıktı
- Nevruz sonrası operasyon: Çok sayıda gözaltı
- '2 binden fazla çocuk kaçırıldı'
- 'Erdoğan'ın kuyusunu kazıyorlar'
- TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki parlamada 4 işçi yaralandı
- İki araç birbirine girdi: 2 ölü 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
- Esenyurt'ta taciz iddiası: Zihinsel engelliyi bıçakladı
- Jirinovski'nin durumu ciddiyetini koruyor
- The Batman filminden silinen 'Joker' sahnesi paylaşıldı
- Ev sahipleri dikkat! Son tarih 31 Mart
- 'Bankalar 2 yıl faizsiz kredi vermeli'
- 'Nasıl şekillenir onu göreceğiz'
- Ünlü rapçi kansere yakalandı
- 5 kilo şeker alabilmek için saatlerce beklediler