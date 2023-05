DiCaprio'lu “Killers of the Flower Moon” filminden ilk fragman

Yayınlanma: 19.05.2023 - 13:22

Güncelleme: 19.05.2023 - 13:22

Martin Scorsese'nin dünya prömiyerini bu hafta Cannes Film Festivali'nde yapacağı yapım Killers of the Flower Moon, David Grann'in aynı adlı çok satan kitabından uyarlandı. Senaryoyu Eric Roth ve Scorsese kaleme aldı. Filmin yapımcılığını ise Scorsese, DiCaprio, Dan Friedkin, Bradley Thomas ve Daniel Lupi üstleniyor.

Apple TV+ üzerinden yayınlanacak filmin çıkış tarihi ise geçen martta belli olmuştu. 20 Ekim 2023 tarihinde gösterime girmeden önce 6 Ekim’de sınırlı bir sinema gösterimi de gerçekleştirilecek.

200 milyon dolarlık bütçesiyle de dikkat çeken "Killers of the Flower Moon"un oyuncu kadrosunda Scorsese’nin sık sık birlikte çalıştığı Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro’nun yanı sıra Jesse Plemons, Lily Gladstone, Brendan Fraser ve John Lithgow gibi isimler yer alıyor.

Yıllar süren bekleyişin ardından nihayet filmle ilgili ilk fragman Apple TV tarafından paylaşıldı.

FİLMİN KONUSU

1920’lerde, Oklahoma'daki Kızılderili birliği olan Osage’in üyeleri, petrolün kendi topraklarının altında olduğunu keşfeder. Sahip oldukları bu zenginlik, birçok cinayeti de beraberinde getirir. Gün geçtikçe artan cinayetleri araştırmaya kalkanların sonu da ölüm olur. Ölenlerin sayısı yirmi dördü aştığında ise davaya FBI atanır. Henüz kurulma aşamasında olan FBI’a bağlı olan bir dedektif gizemli cinayetlerin sırrını çözmek şehre gelir. Dedektif, ele aldığı dava için büroda bulunan Amerikalı Kızılderili dahil olmak üzere gizli bir ekip kurar. Bölgeye sızmayı başaran ekip, soruşturmaya devam ettikçe yaşanan vahşetin arkasında korkunç bir sır olduğunu keşfeder.