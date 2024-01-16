Çiçek’ten özel sergi: 'Sen Görünmek İstersin, O Saklar'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 11:24

Güncelleme: 16.01.2024 - 11:24

Sanatçı Zeynep Merve Çiçek’in 4 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek “Sen Görünmek İstersin, O Saklar” adlı kişisel sergisi, sanatseverlere bireyin toplumda görünme arzusu ile içsel dünyasını gizleme çabasını anlatan bir deneyim sunuyor. Çiçek’in eserlerinde "görünmek" ve "saklanmak" kavramları, görsel sanat, yazı ve dikişle bir araya getirilerek inceleniyor. Sergide, bireyin toplum önünde kendini ifade etme isteği ile içsel dünyasını koruma arasındaki çelişki ve zıtlıkları ele alan eserlere yer veriliyor. Serginin adı olan "Sen Görünmek İstersin, O Saklar…" ifadesi, görünmek isteyen birey ile onun görünmesine engel olan "o" varlık arasındaki dinamik ilişkiyi vurguluyor. Zeynep Merve Çiçek'in eserleri, günümüz şehirli insanının yaşantısındaki karmaşıklıkları ve çelişkileri açığa çıkararak izleyiciyi düşündürmeye davet ediyor. Sanatçının yapıtlarında insanın oksimoron bir varlık olarak betimlenmesi, görünmek ve saklanmak arasındaki dengeyi anlatıyor. Sergi, bireylerin sosyal çevreleriyle etkileşimde bulunurken denge kurma çabalarını yansıtarak izleyicilere çeşitli duygusal katmanlar sunuyor. Zeynep Merve Çiçek'in gözünden "Görünmek" ve "Saklanmak" kavramlarını keşfetmek, Belm’art Space’te gerçekleşen bu etkileyici sergiyi deneyimlemek için 4 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir. Sanatseverler, eserler aracılığıyla bu karmaşık duygusal deneyimi paylaşma fırsatını yakalayabilirler."