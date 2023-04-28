Çılgın Zamanlar bahar turnesinde

Yayınlanma: 28.04.2023 - 23:16

Güncelleme: 28.04.2023 - 23:16

İstanbul'daki sahnelerinde daha önce birçok kez sahnelenen Çılgın Zamanlar, Nisan ayının son haftası ve Mayıs ayında İstanbul’un yanı sıra farklı şehirlerde de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

OYUNCULAR VE GÖSTERİ TARİHLERİ

Tecrübeli oyuncular Cem Özer, Kemal Başar ve Zeynep Gülmez’e İmren Çapanoğlu ve Caner Nalbantoğlu gibi isimlerin eşlik ettiği oyun 29 Nisan’da Bursa Nilüfer Sahnesi’nde, 30 Nisan’da Balıkesir Avlu Kültür Merkezi Fatih Salonu’nda, 22 Mayıs’ta ise Düzce Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşacak.

TEKRAR İSTANBUL'DA SERGİLENECEK

Oyun ayrıca, 6 Mayıs’ta Ataşehir Watergarden Performans Merkezi’nde, 7 Mayıs’ta da Kadıköy Baba Sahne’de İstanbul seyircisinin karşısında olacak.

OYUNUN KONUSU

Sam Bobrick’in eseri Çılgın Zamanlar’in hikayesi; Miles, 30 yıllık karısını ondan yaşça genç olan biri ile evlenmek için terk etmiştir. Miles evliliğinin en başında her şeye sahiptir fakat olaylar onun planladığı gibi gitmez.