Çin’de ofis açan ilk Türk yayınevi: Kırmızı Kedi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:10

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:12

Kırmızı Kedi Yayınevi, Çin'in Qingdao şehrinde Dünya Sinoloji Merkezi binasında bir ofis açarak Türk yayınevleri arasında Çin'de ofis açan ilk kuruluş oldu. Bu adım, Türkiye ve Çin arasındaki kültürel alışverişi desteklemeyi ve medeniyet diyalogunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

İstanbul'daki Kırmızı Kedi Yayınevi bünyesinde kurulan Türk Sinoloji Topluluğu'nun ardından Çin'de bir ofis açılması, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Dünya Sinoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Xu Baofeng, bu ofislerin açılmasının Çin-Türkiye Medeniyet Diyalogu Merkezi'nin kurulmasını amaçladığını belirtti.

Prof. Dr. Xu, bu girişimin Çin ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişi canlandıracağını ve iki medeniyet arasındaki karşılıklı öğrenmeyi yeni bir boyuta taşıyacağını ifade etti. Çin'in Küresel Medeniyet İnisiyatifi çerçevesinde, Çin ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişin, farklı medeniyetler arasında derinlemesine diyalogu teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.

Çin ile Türkiye arasındaki karşılıklı çeviri ve derinlemesine diyalogun, her iki ülkenin birbirlerinden öğrenmesini, birbirlerine ilham vermesini ve sürdürülebilir kalkınma konusunda deneyim kazanmalarını destekleyeceği belirtiliyor. Bu adım, kültürel alışverişin yanı sıra edebi ve akademik alanda da bir işbirliği atmosferi yaratmayı hedefliyor.