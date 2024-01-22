Yayınlanma: 22.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 03:00

1925’te 677 sayılı yasa ile yasaklanmalarına karşın dernek ve vakıf adı altında varlıklarını sürdüren cemaat ve tarikatlar; AKP iktidarlarında etki alanlarının büyümesi, sağlıktan eğitime, hukuktan savunma sanayisinden kadar farklı alanlarda yapılanmaları, bakanlıklarda etkinliklerinin arttığı yönünde iddialar ile gündeme geliyor. Son yıllarda “kamu yararına çalışan” statüsüne alınan ve yardım toplamaları dahi izne tabi olmayan yapılar, çeşitli programlar ile geniş kitlelere ulaşıyor.

Bunların bir örneği de Erenköy cemaatinin bilinen vakıflarından Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı. Vakfın, farklı illerde hem üniversite hem de lise düzeyinde yurtları bulunuyor. “Üniversite hazırlık yurdu” ve “hafızlık yurdu” adı altında faaliyet gösteren yurtları da bulunan vakıf, yasadışı olmasına karşın “medrese” adı altında eğitim de veriyor. Vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarıyla da ortak faaliyetlerde bulunuyor.

‘ŞEYH’İN KİTABI!

Vakıf, son olarak lise, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik “umre ödüllü kitap yarışması”yla gündeme geldi. 12 Ocak’ta ilana çıkılan yarışma kapsamında katılımcılar, cemaatin lideri Osman Nuri Topbaş’ın “Hazreti Muhammed Mustafa” adlı “ders kitabı”ndan sorumlu tutulacak. Yarışmaya katılabilmek içinse vakfa bağlı faaliyet gösteren yurt, medrese, konukevi, araştırma merkezi ve akademi gibi “vakfın müesseselerine kayıt olmak” zorunlu.

SORUMLULUK ŞİRKETİN

4 Mayıs’taki sınavı kazananlar ise vakıf tarafından umreye götürülecek. Ancak yapılan duyuruda “Umre seyahatinde meydana gelebilecek her türlü aksaklıkta iş ve işlemlerin muhatabı tur şirketi sayılacaktır” notunun düşülmesi dikkat çekti. Pasaporttan seyahat masraflarına kadar tüm giderler ise kazananlara ait olacak.