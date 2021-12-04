Çingeneler İstanbul'u salladı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Meğer bütün şarkılarını ezbere biliyor muşuz? CRR konser salonu, tıklım tıklım dolu ve izleyiciler hep bir ağızdan Bamboleooo! diye bağırıyor. Chiribi, çok bilinen bir başka şarkıları. Tabii ki onların değil ama Latin müziğinin ası “Çav Bella” sol yumruklar havada, hep beraber söyleniyor. Grubun aslı Gipsy King, gerçek çingeneler, Türkiye’ye üç kez gelmişler. Onların popülaritesinden sonra kurulan başka müzik grupları da var, Chico bunlardan biri. Onlar da İstanbul’a sık gelenlerden ve flamenkoyu rumba tarzında çalarak oynak Akdeniz müziğiyle coşturuyorlar.

Chico, 16 yaşından beri flamenko gitar çalıyor. Grup epey kalabalık, sekiz gitar, iki vurmalı, bir klavye, bir elektro gitar. Ama gitaristlerin hepsi yanık sesli, hepsi çok güzel şarkı söylüyor. Tipler ise tam çingene. Komiklik olsun diye içlerinden ufak tefek birini “Ver eline tezgâhı, limon satsın” diye tanımladım arkadaşıma, meğer en kral çalan ve söyleyen de oymuş! Şahaneydi.

Salon hop oturdu, hop kalktı, bütün sıkıntılar unutuldu, eller havada müziğe uyuldu. Benim dışımda, elim telefonda, gazeteden gelen görevden alma haberlerini dinlemekten tadını çıkaramadım! Emekçinin yüzü ne zaman gülmüş?