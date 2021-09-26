Ertelenen BirGün’lük Konser, 30 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta

Olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen BirGün'lük Konser, 30 Eylül Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 16:48
Ertelenen BirGün’lük Konser, 30 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta
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Çağdaş halk müziğinin sevilen grubu Kardeş Türküler ve rap müziğin güçlü sesi Gazapizm’in sahne alacağı BirGün'lük Konser, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.

ERTELENMİŞTİ

23 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanırken olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen konser, KüçükÇiftlik Park’ta daha özgür bir hareket alanı, yiyecek ve içecek standlarıyla festival havasında müzikseverlerle bululacak.

KüçükÇiftlik Park’ta BirGün'lük Konser'in kapıları, saat 20:00'de açılacak.

Biletler için: https://www.biletix.com/etkinlik/0I0AB/TURKIYE/tr 

ETKİNLİK KURALLARI

  • Etkinlik alanına gelirken Aşı Kartı veya en geç 48 saat öncesinden yapılmış PCR test sonucunuzu yanınızda bulundurmanızı rica ederiz. Aşı Kartı veya PCR sonucu olmayan misafirlerimiz etkinlik alanına kabul edilemeyecektir.
  • Etkinlik girişinde “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacaktır.
  • Etkinliğe katılacak misafirlerin mekana gelmeden önce “Hayat Eve Sığar” uygulaması, SMS ya da E-Devlet portalı üzerinden HES kodu alması ve girişte HES kodunu ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Katılımcılar/izleyiciler COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalıdır.
  • Etkinlik, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.
  • Kurallar gereği tüm seyircilerimiz maskeli olmak zorundadır.

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