Ertelenen BirGün’lük Konser, 30 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta

26 Eylül 2021 Pazar, 16:48

Çağdaş halk müziğinin sevilen grubu Kardeş Türküler ve rap müziğin güçlü sesi Gazapizm’in sahne alacağı BirGün'lük Konser, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.

ERTELENMİŞTİ

23 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanırken olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen konser, KüçükÇiftlik Park’ta daha özgür bir hareket alanı, yiyecek ve içecek standlarıyla festival havasında müzikseverlerle bululacak.

KüçükÇiftlik Park’ta BirGün'lük Konser'in kapıları, saat 20:00'de açılacak.

Biletler için: https://www.biletix.com/etkinlik/0I0AB/TURKIYE/tr

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