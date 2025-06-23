Çizgi roman, karikatür ve sanat bu festivalde!

Üsküdar Belediyesi, İstanbul’un sevilen kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan Istanbul Comics and Art Festival’i (ICAF), bu yıl gençlere özel hazırlanan "Youth" edisyonu ile katılımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek festival, saat 12.00 ile 20.00 arasında çizgi kültürünü yeni nesillerle buluşturmayı, yaratıcı paylaşım alanları açmayı ve sanatla dolu iki gün sunmayı hedefliyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festivalde, yayınevi standları ziyaret edilebilecek, çizerlerle imza alanlarında bir araya gelebilecek, sanatçılarla atölye çalışmalarına, söyleşilere, animasyon film gösterimlerine katılabilecekler.



