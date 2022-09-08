Clement Valla'nın "Başka Sesler Başka Odalar" sergisi Contemporary Istanbul'da açılacak
Akbank Sanat, "17. Contemporary Istanbul" fuarına, Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde, sanatçı Clement Valla'nın "Başka Sesler Başka Odalar" isimli sergisiyle katılacak.
Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank ana partnerliğinde gerçekleşecek fuara, dünyanın dört bir yanından 65 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatifin temsil ettiği sanatçılar eserleriyle katılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu ve Contemporary İstanbul Danışma Üst Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Contemporary İstanbul'un yurt içinde yurt dışında tanıtılması için, geçen 17 yılda aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Bunun bir sonucu olarak yurt dışından fuara ilginin arttığını, Türkiye'de de yeni çağdaş sanat girişimlerinin oluştuğunu görüyoruz. Bu yıl 22 farklı ülkeden galerinin yer alacağı fuarın, Türkiye'de yükselen farklı çağdaş girişimlerine de ev sahipliği yapacak olması çok sevindirici ve gurur verici. Ben, dünyanın değişen sanat atmosferinde İstanbul'un çağdaş sanat merkezlerinden biri olarak konumlandığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle tüm sanatseverleri 1476 eserin sergileneceği Contemporary İstanbul'un 17. Edisyonuna davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Haliç'te yer alan Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek fuar, 558 sanatçının 1476 eserini sanatseverlerle buluşturacak.
17. Contemporary Istanbul, 17-18 Eylül'de ön izleme, 19-22 Eylül'de genel ziyarete açık olacak.
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