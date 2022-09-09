Contemporary Istanbul Fuarı'nın 17'ncisi gelecek hafta başlıyor

09 Eylül 2022 Cuma, 02:00

Contemporary Istanbul düzenlenmeye başladığında dünyadaki 21. sanat fuarıydı. 2019 yılına gelindiğinde ise bu sayı 350’ye yaklaştı. Salgının da etkilerinin azalmasıyla dünyadaki rekabet arttı, sanat pazarı büyüme hızını artırdı. Önümüzdeki yıllarda Asya’nın da sanat pazarında ağırlığının artması bekleniyor. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli de bu seneki fuara sanat pazarındaki bu hareketliliği göz önünde bulundurarak hazırlandıklarını söylüyor.

Güreli, 7 Eylül’deki basın toplantısında yaptığı konuşmada, Feshane’nin de gelecekte İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapma ihtimaline vurgu yaparak “Dünyada eşi benzeri olmayan Haliç yaşanmışlığı ile tarih, kültür-sanat ve mimarisiyle birlikte İstanbul’un merkezi olmaya aday. Contemporary Istanbul planlanan projeleri ile Haliç üzeri ve sahil boyunca kültür sanatı izleyiciyle buluşturmaya devam edecek” diye konuştu.

Akbank Yönetim Kurulu ve Contemporary İstanbul Danışma Üst Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise şu açıklamada bulundu: “Ben, dünyanın değişen sanat atmosferinde İstanbul’un çağdaş sanat merkezlerinden biri olarak konumlandığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle tüm sanatseverleri 1.476 eserin sergileneceği Contemporary İstanbul’un 17. Edisyonu’na davet ediyorum.”

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