Contemporary Istanbul Fuarı'nın 17'ncisi gelecek hafta başlıyor
17. Contemporary Istanbul (CI), bu yıl 17-18 Eylül Önizleme, 19-22 Eylül Genel Ziyaret tarihlerinde Akbank ana sponsorluğunda sanatseverlerle buluşacak. Fuar 22 farklı ülkeden 65 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatifin temsil ettiği sanatçıların eserlerine Tersane İstanbul’da ev sahipliği yapacak.
Contemporary Istanbul düzenlenmeye başladığında dünyadaki 21. sanat fuarıydı. 2019 yılına gelindiğinde ise bu sayı 350’ye yaklaştı. Salgının da etkilerinin azalmasıyla dünyadaki rekabet arttı, sanat pazarı büyüme hızını artırdı. Önümüzdeki yıllarda Asya’nın da sanat pazarında ağırlığının artması bekleniyor. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli de bu seneki fuara sanat pazarındaki bu hareketliliği göz önünde bulundurarak hazırlandıklarını söylüyor.
Güreli, 7 Eylül’deki basın toplantısında yaptığı konuşmada, Feshane’nin de gelecekte İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapma ihtimaline vurgu yaparak “Dünyada eşi benzeri olmayan Haliç yaşanmışlığı ile tarih, kültür-sanat ve mimarisiyle birlikte İstanbul’un merkezi olmaya aday. Contemporary Istanbul planlanan projeleri ile Haliç üzeri ve sahil boyunca kültür sanatı izleyiciyle buluşturmaya devam edecek” diye konuştu.
Akbank Yönetim Kurulu ve Contemporary İstanbul Danışma Üst Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise şu açıklamada bulundu: “Ben, dünyanın değişen sanat atmosferinde İstanbul’un çağdaş sanat merkezlerinden biri olarak konumlandığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle tüm sanatseverleri 1.476 eserin sergileneceği Contemporary İstanbul’un 17. Edisyonu’na davet ediyorum.”
Bu yıldan notlar
- Bu yılki CI’da Paris, Londra, Bükreş, Dubai, New York gibi birçok şehirden 13 yeni çağdaş sanat galerisi yer alacak.
- 17. edisyon için özel projeler olacak. Heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan “The Yard” sergisi dış mekâna yayılacak.
- Uluslararası üne sahip sanatçı Jeff Kons, Borusan Holding ve BMW Türkiye’nin davetlisi olarak 16 Eylül’de İstanbul’a gelecek. Fuar, Kons’un tasarladığı araca ev sahipliği yapacak.
- Hepsiburada’nın Sanatburada platformuyla işbirliği: Sanatseverler fuarda bu işbirliğinin sonucu olarak Antalya’dan Are Projects, Diyarbakır’dan Loading Art Space, İstanbul’dan Noks Art Space ve Viable, Düzce’den Videoist ile bir araya gelebilecek.
- Kadıköy-Tersane İstanbul ve Kabataş/Karaköy-Tersane İstanbul olmak üzere iki ayrı hattan ücretsiz tekne ulaşımı yapılacak.
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