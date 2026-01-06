'Çocuklar Unutmaz ki' Mamak’ta sahnelenecek: Toplumsal Belleğimize Işık Tutan Gösterim

Mamak Belediyesi, Cumhuriyet gazetesi ve gazete okurlarının oluşturduğu gönüllülük hareketi “CUMOK” iş birliğiyle hazırlanan “Çocuklar Unutmaz ki” müzikli sahne gösterimi, 27 Ocak Salı günü saat 19.00’da Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

ACILAR ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN SAHNEYE TAŞINIYOR

Mamak Belediyesi, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü toplumsal bellekle buluşturan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet gazetesi ve gazete okurlarının oluşturduğu gönüllülük hareketi olan “CUMOK” iş birliğiyle hazırlanan müzikli sahne gösterimi, yakın tarihimizin en acı sayfalarını çocukların anılarında kalan izler üzerinden sahneye taşıyor.

Cumhuriyet gazetesi yazarı gazeteci Işık Kansu’nun derlediği metinlerden yola çıkılarak hazırlanan ve 1993’te Madımak’ta yaşamını yitiren şair Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan tarafından sahneye uyarlanan “Çocuklar Unutmaz ki”, yakın tarihimizde toplumda derin kırılmalara yol açan olayları ele alıyor. Gösterim, yaşananları aktarmanın yanı sıra, bu süreçlerin oluşturduğu ayrışmaya karşı ortak bellek, hümanizma ve toplumsal kardeşlik zemininin güçlendirilmesine yönelik bir yaklaşım ortaya koyuyor.

AĞIT NİTELİĞİNDE BİR SAHNE ANLATISI

Toplumsal belleğin canlı tutulmasında sanatın dönüştürücü etkisine dikkat çeken “Çocuklar Unutmaz ki”, büyük toplumsal ve bireysel yaslar üzerinden özgürlükçü-demokratik bir ülke özlemini yansıtmayı amaçlıyor. Türkçe’nin değerli şairlerinden dizelerin yanı sıra söyleyişler ve müziği harmanlayan gösterimde; sopranolar Funda Ateşoğlu, Esin Talınlı, bas bariton Özgür Savaş Gençtürk, piyanist Duygu İnandık ve tiyatro sanatçıları Tuncer Yığcı ile Gaye Alacacı sahne alacaklar.



Gösterim, 27 Ocak Salı günü Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.