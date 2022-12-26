Çocukların hayal dünyaları sahneye taşındı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 20:01

Çocukların hayal gücünü destekleyecek platformlar yaratarak yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlayan “Bir Hayal Bir Oyun” projesinin 2020 yılında ödül kazanan hikâyesi sahneye taşındı. 4. sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra’nın yazdığı “Acayip Teknolojik Masallar” hikâyesi, Zorlu Çocuk Tiyatrosu çatısı altında Özlem Saraç Özcan tarafından senaryolaştırıldı. Yönetmenliğini Gaye Cankaya’nın üstlendiği hikâye, “Kusursuz Dünya Müzikali” adıyla dün Zorlu PSM'de prömiyerini yaptı.

Oyuncu kadrosunda Pınar Altuğ Atacan, Yarkın Ünsal, Yağmur Topçu gibi tiyatrocuların yer aldığı Kusursuz Dünya Müzikali, izleyenleri gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

BİR HAYAL BİR OYUN

İlk kez 2016 yılında hayata geçirilen ve Türkiye’nin dört bir tarafında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine açık olarak düzenlenen “Bir Hayal Bir Oyun” projesine çocuklar kendi yazdıkları özgün hikâyelerle katılıyor. Hikâyeler sanatçı, yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmenlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor. Yarışma sonucunda birinci seçilen hikâye oyunlaştırılarak Zorlu PSM’de sahneleniyor. Dereceye giren ilk üç katılımcıya para ödülünün, ilk 10 katılımcıya ise “Yaratıcı Yazarlık Eğitimi” verildiği yarışma sonundaysa ilk 10-15 hikâye kitaplaştırılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda pandemi koşulları sebebiyle ara verilen projenin 2020’de düzenlenen yarışmasında birinciliği kazanan hikâyenin yanısıra, ‘Emojiler Diyarı” hikâyesiyle Çağla Çalova ikinci, “Tersine Dünya” hikâyesiyle Ali Eren Ayaz ve “Gök Taşı Canlıları” hikayesiyle Cansu Akça üçüncülüğü paylaştığı yarışmada dereceye giren 15 hikâye sesli kitap olarak Storytel’de dinlenebilir, animasyon videolarıysa Zorlu Çocuk Tiyatrosu youtube sayfasında izlenebilir.