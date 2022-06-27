Covid-19 salgınının kültür-sanata etkisi bir raporla ortaya kondu

27 Haziran 2022 Pazartesi, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin resmi verilerden hazırladığı rapora göre, koronavirüs salgınının etkisiyle Türkiye genelinde sinema salonu sayısı, 2020’ye göre yüzde 11 azaldı. Tiyatro, izleyicisinin yüzde 84’ünü kaybolurken, opera ve bale seyircisi de bir önceki sezona göre yüzde 94,5 azaldı.

İlgezdi, “TÜİK verilerinden edinilen istatistiklere bakıldığında, kültür-sanat sektörünün adeta pandemiye kurban edildiği ortaya çıkıyor” dedi.

İlgezdi’nin raporunda özetle şu belirlemelere yer verildi:

Destekler yetersiz: Pandemi sırasında bazı özel tiyatrolara devlet ve belediyelerden maddi destekler sağlanmış ancak bu destekler günü kurtarmak adına acil ve geçici çözümler olmaktan öteye geçemedi. Sinema ve tiyatroda da kira, elektrik gibi sabit giderler arttı. Bu da bilet fiyatlarına yansıdı, böylelikle 20-40 yaş arası orta gelirli tiyatro seyircisinin, tiyatroyla arası açıldı. Küçük sahneler ve gruplar iş yapamaz hale geldi. Önemli sayıda alternatif tiyatro kapandı, seyirci sayısı düştü.

Sinemalar kapanıyor: 2021 verilerine bakıldığında, ülke genelinde sinema salonu sayısı 2020’ye göre yüzde 11.1 azalarak 2 bin 398 oldu. Sinema seyirci sayısı 2021’de, 2020’ye göre yüzde 27.9 azalarak 12 milyon 418 bin 777 kişi oldu.

Oyun sayısı düştü: Tiyatro salonu sayısı 2020/21 sezonunda, 2019/20 sezonuna göre yüzde 44.4 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 41.8 azaldı. Tiyatro seyirci sayısı 2020/21 sezonunda yüzde 84.1 azalarak 714 bin 864 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre yüzde 73.3 azalarak 1665 oldu.

Opera ve orkestra: Opera ve bale seyirci sayısı 2020/21 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 94.5 azalarak 14 bin 32 oldu.