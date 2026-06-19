CRR Orkestrası’nı Alpaslan Ertüngealp yönetecek

CRR Senfoni Orkestrası, İstanbul içi turnesinin son konserini 20 Haziran saat 20.00’de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde verecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun yenilenme süreci nedeniyle konserlerini farklı sahnelere taşıyan orkestra, son konserde kariyerini Budapeşte’de sürdüren şef Alpaslan Ertüngealp yönetiminde sahne alacak.
Konserin solisti, Leipzig Gewandhaus Orkestrası kontrbas grup şefi Fora Baltacıgil olacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın emekli kontrbas grup şefi Yaz Baltacıgil’in oğlu olan Fora Baltacıgil, G. Bottesini’nin “Kontrbas Konçertosu”nu seslendirecek.
Programda ayrıca J. Haydn’ın 10 ve 100 numaralı senfonileri müzikseverlerle buluşacak.