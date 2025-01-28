CRR'nin şubat ayı konser programı belli oldu

Yayınlanma: 28.01.2025 - 22:47

Güncelleme: 28.01.2025 - 22:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), şubat ayında dünya müziğinin farklı seslerini sahnesinde ağırlayacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat'ta Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, korno sanatçısı Bora Demir’in solistliğinde Claude Debussy, Johann Strauss ve Dmitri Şostakoviç’in eserlerini icra edecek.

CRR Senfoni Orkestrası 25 Şubat’ta, Artun Hoinic yönetiminde, ünlü kemancı Marc Bouchkov ile Sergei Prokofiev, Dmitri Şostakoviç ve Modest Mussorgsky'nin eserlerini yorumlayacak.

Türk rock müziğinin önde gelen gruplarından REDD, 1 Şubat'ta Orhan Şallıel yönetimindeki İstanbul Symphonic Project ile aynı sahneyi paylaşacak.

Piyano ikilisi EnsariSchuch'u oluşturan piyanist Gülru Ensari ile Herbert Schuch 12 Şubat'ta konser verecek.

Çocuklara özel klasik müzik topluluğu KidConcerts, 15 Şubat'ta gerçekleşecek "Notaların Dansı" konserinde minik dinleyicilerle buluşacak.

Kemanda Alican Süner, viyolonselde Çağ Erçağ ve piyanoda İris Şentürker'den oluşan Trio RAN, 15 Şubat'ta klasik müziğin ustalıkla işlenmiş zarafetini ve enerjisini dinleyicilere sunacak.

Portekiz’in geleneksel müziğini modern şiirlerle birleştirerek yeni bir boyut kazandıran Cristina Branco, 16 Şubat'ta konser verecek.

Anadolu ve Orta Doğu kökenli müziklerini caz benzeri doğaçlamalar ve zengin armonilerle buluşturan The Secret Trio, 22 Şubat'ta müzikseverlerin karşısında olacak.

Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal, hayatı boyunca ilham aldığı iki büyük ozan Nazım Hikmet ve Bertolt Brecht'in eserleriyle anılacak."Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni…" başlıklı anma etkinliği 27 Şubat'ta gerçekleşecek

Sarkıcı ve besteci Simona Severini, 28 Şubat'ta caz tutkunlarıyla buluşacak. İtalyan sanatçıya, Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası eşlik edecek.

Konser biletleri CRR gişesi ile Biletix'ten temin edilebilir.