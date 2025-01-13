İrem Derici sevenlerini korkuttu: Mersin konseri iptal edildi

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Mersin konseri öncesi geçirdiği talihsiz kazayla sevenlerini üzdü. Hastaneye kaldırılan Derici’nin sağlık durumu iyi, ancak düşmeye bağlı kafa travması nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldı.

İrem Derici sevenlerini korkuttu: Mersin konseri iptal edildi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:08

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hazırcevap kişiliği ve dobralıklarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Ancak bu kez dikkatleri üzerine çekmesinin sebebi, konser maratonu sırasında yaşadığı talihsiz bir kaza oldu.

11 Ocak’ta Mersin’de konser vermesi planlanan İrem Derici, konser günü sabah saatlerinde düşerek yaralandı.

Hemen hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak doktorlar, düşmeye bağlı kafa travması nedeniyle konsere çıkmamasına karar verdi.

İrem Derici’nin sağlık durumu yakından takip edilirken, konserin başka bir tarihe ertelenmesiyle ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Sevenleri ise ünlü sanatçının bir an önce iyileşmesi için iyi dileklerini sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor.


Etiketler: #İrem Derici

İlgili Haberler

İrem Derici'den çok konuşulacak açıklama: 'Genç erkeklerden hoşlanıyorum'

İrem Derici'den çok konuşulacak açıklama: 'Genç erkeklerden hoşlanıyorum'
İrem Derici'den 'çocuk' çıkışı: 'Tahammül edemiyorum'

İrem Derici'den 'çocuk' çıkışı: 'Tahammül edemiyorum'
Bayındır Çiçek Festivali İrem Derici ile kapanış yaptı

Bayındır Çiçek Festivali İrem Derici ile kapanış yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler