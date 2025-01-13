İrem Derici sevenlerini korkuttu: Mersin konseri iptal edildi
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Mersin konseri öncesi geçirdiği talihsiz kazayla sevenlerini üzdü. Hastaneye kaldırılan Derici’nin sağlık durumu iyi, ancak düşmeye bağlı kafa travması nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, hazırcevap kişiliği ve dobralıklarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Ancak bu kez dikkatleri üzerine çekmesinin sebebi, konser maratonu sırasında yaşadığı talihsiz bir kaza oldu.
11 Ocak’ta Mersin’de konser vermesi planlanan İrem Derici, konser günü sabah saatlerinde düşerek yaralandı.
Hemen hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak doktorlar, düşmeye bağlı kafa travması nedeniyle konsere çıkmamasına karar verdi.
İrem Derici’nin sağlık durumu yakından takip edilirken, konserin başka bir tarihe ertelenmesiyle ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Sevenleri ise ünlü sanatçının bir an önce iyileşmesi için iyi dileklerini sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor.
Etiketler: #İrem Derici
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