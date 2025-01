Alman şarkıcı Thomas Anders, İstanbul'da konser verecek

Yayınlanma: 25.01.2025 - 16:58

Güncelleme: 25.01.2025 - 16:58

Dünya çapında tanınan 61 yaşındaki Alman şarkıcı Thomas Anders, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Yaklaşık 40 yıllık müzik kariyerinde birçok başarıya sahip Anders, 22 Mart'ta Ora Arena'da konser verecek.

Anders, konserde Modern Talking'in unutulmaz şarkılarıyla, "You're My Heart", "You're My Soul", "Cheri Cheri Lady" ve "Brother Louie" adlı hit parçalarını seslendirecek.

THOMAS ANDERS KİMDİR?

Modern Talking, Thomas Anders ve Dieter Bohlen tarafından 1984’de kuruldu. Modern Talking, 1984 yılında yayınladıkları "You’re My Heart, You’re My Soul" adlı şarkısı ile otuz beş ülkenin müzik listelerinde bir numaraya yerleşti. Sadece single olarak sekiz milyon satan parçanın ardından yayınlanan "You Can Win If You Want"’da da benzer bir başarıyla yirmi dokuz ülkenin müzik listesinde zirveye oturdu. Art arda yayınlanan albümleri ile Modern Talking büyük başarılara imza atarken "Cheri Cheri Lady", "Brother Louie", "Atlantis Is Calling" (S.O.S For Love), "Geronimo’s Cadillac", "Jet Airliner" gibi parçalar ile de dünya müzik listelerinde bir numara olmaya devam etti.