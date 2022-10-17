Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek

17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:32

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan yapılan açıklamaya göre etkinlik, 21 Ekim Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası şefi Batuğhan Uzgören'in yöneteceği konserin ilk kısmında, Ludwig van Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü" seslendirilecek.

Batuğhan Uzgören

Svetlin Roussev, Nippon Müzik Vakfı tarafından ödünç verilen "Stradivarius 1710 Camposelice" kemanı ile Nicollo Paganini'nin 1 ve 4 numaralı konçertosunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

(Kapak Görseli: Svetlin Roussev)

STRADİVARİUS KEMAN NEDİR?

18.yy'da yaşamış en önemli keman yapımcısı Antonio Stradivari, 1679’da doğmuştur. Dönemin en iyi luthierlerinden olan Stradivari yaşamı boyunca 1100 adete yakın keman yaptığı tahmin edilmektedir. Ustası Nicolo Amati’dir. Amati günümüzde klarnet markası olarak bilinir. Antoio Stradivari Nicolo Amati’nin yanında çırak olarak yetişmiştir. Stradivari’nin yaptığı kemanların 650 tanesi günümüze ulaşmayı başarmıştır. Hali hazırda kullanılan bu kemanlar türünün son örneklerindendir.

Stradivarus kemanlar hem yapımı hemde ayrıntıları ile keman yapımında yeni bir çağ başlatmıştır. Genelde kelebek veya ladin kullanılan kemanlarda Antonio Stradivari Köknar ağacı kullanmıştır. Keman cilası olarak farklı bir karışım yapan Stradivari reçine veya alkolden elde ettiği karışımı vernik olarak kemana sürüyordu. Muhteşem görünümü ile herkes onu Stradivari’nin yaptığını bilirdi.

Rivayete göre keman cila aşamasına geldiğinde ustası Nicolo Amati’nin atölyede olmadığı zamanlarda bu karışımı yapar ve kemanlara cila işlemini kendi gizli yapardı. 1644-1737 yıllarında İtalya’ya da yaşamış olan ünlü luthierin günümüzde ki en pahalı kemanı 45 Milyon dolar İle David Garret’tedir.

Bir konserde klasik keman ustası David Garrett’ın yanlışlıkla kırması üzerine, onarımının bile 100.000 Euro'yu bulduğu söylenir. Şu an en yüksek değerli Stradivarius kemanı tam olarak 45 milyon dolar değerindedir. Bu da onu dünyanın en pahalı enstrümanı yapıyor.