Gedik Filarmoni Orkestrası'ndan kültürü yaşatarak yaratan konser
Gedik Filarmoni Orkestrası “Kültürü Yaşatmak, Kültürü Yaratmak” temalı konser sezonunu müzik direktörü şef Cem Mansur yönetiminde 12 Ekim’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası sahnesinde açtı.
Konserin solisti genç kuşağın en heyecan verici solistlerinden 2018 Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması ve 2017 İskoçya Uluslararası Piyano Yarışması Birincisi Can Çakmur’du. Çakmur, Mozart’ın 271 numaralı konçertosu yorumuyla temanın isabetini kanıtladı. Brahms' ın sıkıntılı günlerinde bestelediği bis parçasına, içinde yaşadığımız şu günlerin sanatçılar üzerindeki baskısını ifade ederek başlayan Çakmur yaratıcılığını sürdürmesi için gerekli olan huzuru nasıl koruduğunu yorumuyla kanıtladı.
Besteci Mesruh Savaş Nocturne ve Toccata adlı eserinin Dünya Prömiyeri yapıldığı konserde büyük bir heyecanla seyirciyi selamladı. Schnittke ile başlayan konser orkestranın yüksek birliktelikle çaldığı Haydn Senfoni ile noktalandı. Her zaman olduğu gibi Cem Mansur’un konser öncesi eserleri ve bestelendikleri dönemin ipuçlarını veren konuşması dinleyicilerin çok daha dikkatli izlemesini sağladı.
100 YILDA GENÇLERLE BİRLEŞEN PROJELER
Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya hazırlanan, bu bağlamda gençlerle birleşen projelere büyük oranda yer veren Gedik Sanat 2022-2023 Sanat Sezonu’nda, Gedik Filarmoni Orkestrası Konserlerinin yanı sıra, II. İstanbul Gedik Üniversitesi Piyano Festivali, İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde Müzik Atölyeleri, Sinepsikoloji Atölyeleri, Dijital Projeler ve Söyleşi – İmza Günleriyle farklı disiplinlerin bir arada uyum içinde sergilenmesine imkân sağlayan yaratıcı yapıcı bir program hazırladı.
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