Çukurova Kitap Fuarı başladı

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Çukurova kitap Fuarı, dün başladı. 18 Ocak’a kadar devam edecek fuarda 284 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu yer alıyor. Gazetemizin yayınevi Cumhuriyet Kitapları’nın da standının bulunduğu fuarda 120 kültür etkinliği ve 500’den fazla imza günü yapılacak.

Açılış gününde gazetemizin yazarı Mustafa Balbay, fuarın açılışında okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı, onlarla sohbet ederken, “Ya Hep Beraber Ya Hiç-Asla Vazgeçme” adı kitabını imzaladı.

Kitaplarını imzaladığı Adana Büyükşehir Belediyesi standında bir açıklama yapan Balbay, fuarın uzun zamandır ilk kez Zeydan Karalarsız açılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Gazetemizin yazarları Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen, bugün saat 14.00’te Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak ve saat 16.00’da “Devrimin ve Karşıdevrimin Yüz Yılı” başlıklı söyleşide konuşacak. Aynı zamanda bugün saat 15.00’te Mustafa Balbay da standımızda kitaplarını imzalayacak.

Gülsün Bilgehan ise 13 Ocak saat 12.00’de, Metin Toker’in kaleme aldığı “Gazeteci Olan Adamın Hikâyesi” kitabını okurları için imzalayacak.