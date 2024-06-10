Cumartesi Anneleri'nden ilhamla: 'Kör Noktada' 15 Haziran’da yayımlanacak
Ayşe Polat'ın Cumartesi Anneleri’nden ilhamla çektiği "Kör Noktada" filmi, 15 Haziran’da MUBI'de yayınlanacak.
Yönetmen Ayşe Polat’ın prömiyerini 2023 Berlin Film Festivali’nin 'Karşılaşmalar' bölümünde yapan filmi "Kör Noktada", 15 Haziran’dan itibaren MUBI’de izleyiciyle buluşacak. Yönetmenin Cumartesi Anneleri’nden ilhamla çektiği filmin merkezinde JİTEM mensubu bir karakter yer alıyor.
Başrollerini Ahmet Varlı, Katja Bürkle, Nihan Okutucu, Çağla Yurga ve Muttalip Müjdeci’nin paylaştığı "Kör Noktada", 42. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu ve FIPRESCI ödüllerini kazandı. Aynı zamanda Alman Film Ödülleri’nde üç ayrı dalda ödüle layık görülen film, yurtiçi ve yurtdışında pek çok başarının da sahibi oldu.
FİLMİN KONUSU
Alman belgesel ekibi, oğlunu yıllar önce kaybetmiş yaşlı bir Kürt kadın ve insan hakları avukatı Eyüp’le röportajlar yapmak için Türkiye'ye gelir. Belgesel tonunda ilerleyen film, farklı kameraların devreye girmesiyle gözetleyen ve gözetlenen arasındaki sınırın giderek belirsizleştiği paranoya dolu bir gerilime evrilir. Tarih bir kez daha tekerrür edecek, yüzleşilemeyen bir geçmiş ekseninde, kaybolan insanlar ve ölümler bir kez daha ortalığı karıştıracaktır. Tüm bu karmaşanın içinde, kimsenin göremediğini gören küçük bir kız çocuğu belirir.
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