Cumartesi Anneleri'nden ilhamla: 'Kör Noktada' 15 Haziran’da yayımlanacak

Ayşe Polat'ın Cumartesi Anneleri’nden ilhamla çektiği "Kör Noktada" filmi, 15 Haziran’da MUBI'de yayınlanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:57
Cumartesi Anneleri'nden ilhamla: 'Kör Noktada' 15 Haziran’da yayımlanacak
Abone Ol google-news

Yönetmen Ayşe Polat’ın prömiyerini 2023 Berlin Film Festivali’nin 'Karşılaşmalar' bölümünde yapan filmi "Kör Noktada", 15 Haziran’dan itibaren MUBI’de izleyiciyle buluşacak. Yönetmenin Cumartesi Anneleri’nden ilhamla çektiği filmin merkezinde JİTEM mensubu bir karakter yer alıyor.

Başrollerini Ahmet Varlı, Katja Bürkle, Nihan Okutucu, Çağla Yurga ve Muttalip Müjdeci’nin paylaştığı "Kör Noktada", 42. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu ve FIPRESCI ödüllerini kazandı. Aynı zamanda Alman Film Ödülleri’nde üç ayrı dalda ödüle layık görülen film, yurtiçi ve yurtdışında pek çok başarının da sahibi oldu.

FİLMİN KONUSU 

Alman belgesel ekibi, oğlunu yıllar önce kaybetmiş yaşlı bir Kürt kadın ve insan hakları avukatı Eyüp’le röportajlar yapmak için Türkiye'ye gelir. Belgesel tonunda ilerleyen film, farklı kameraların devreye girmesiyle gözetleyen ve gözetlenen arasındaki sınırın giderek belirsizleştiği paranoya dolu bir gerilime evrilir. Tarih bir kez daha tekerrür edecek, yüzleşilemeyen bir geçmiş ekseninde, kaybolan insanlar ve ölümler bir kez daha ortalığı karıştıracaktır. Tüm bu karmaşanın içinde, kimsenin göremediğini gören küçük bir kız çocuğu belirir.


Kör Noktada haberleri Cumartesi anneleri haberleri

İlgili Haberler

Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda film gibi soygun: Kamyonetle 130 milyon liralık vurgun!

Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda film gibi soygun: Kamyonetle 130 milyon liralık vurgun!
Bağlılık Aslı filminin konusu ne? Bağlılık Aslı filminin oyuncuları kim?

Bağlılık Aslı filminin konusu ne? Bağlılık Aslı filminin oyuncuları kim?
Uncharted: Kayıp Miras filminin konusu ne? Uncharted: Kayıp Miras filminin oyuncuları kim?

Uncharted: Kayıp Miras filminin konusu ne? Uncharted: Kayıp Miras filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler