Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan isimleri, sosyal medya hesabından duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi büyük halk ozanımız Aşık Veysel'i rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ni almaya hak kazanan birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2022
Vefa Ödülü sahibi büyük halk ozanımız Âşık Veysel’i rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/RLCL6fsqbM
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne; müzik alanında Ajda Pekkan,
Resim alanında Süleyman Saim Tekcan,
Sinema alanında Yılmaz Erdoğan,
Tiyatro alanında Ayla Algan,
İlim-kültür alanında Hayreddin Karaman,
Edebiyat alanında Yavuz Bülent Bakiler,
Karikatür-animasyon alanında Varol Yaşaroğlu,
Gastronomi alanında Ömür Akkor ve Emre Akkor,
Dans-bale alanında Tan Sağtürk,
Mimari alanda Hilmi Şenalp,
Zanaat alanında Sevan Bıçakçı,
Geleneksel sanatlar alanında Gülbün Mesera,
"Vefa Ödülü"ne ise Aşık Veysel değer görüldü.
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