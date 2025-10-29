Cumhuriyet Bayramı sanatla kutlanıyor!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. Yılı, 29 Ekim 2025 akşamı, 20.00’da, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda “Bir Ulus Uyanıyor” konseri ile kutlayacak.

Çağdaş Türk müziği bestecisi Oğuzhan Balcı’nın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak 2023 yılında bestelediği on bölümlük senfonik eser, I.Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesi işgal edilen Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesini, mücadeleye katılanların cesaretini ve vatan sevgisini konu alıyor. Besteci, şef Oğuzhan Balcı’nın yöneteceği konserde İDOB solistleri mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün ile metin yazarı Ersin Antep ise anlatıcı olarak sahnede yer alacaklar.

GALATAPORT’TA DOĞUŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI

Galataport İstanbul’un ilk günden beri ev sahipliği yaptığı Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) bu yılda kurucu şefleri Rengim Gökmen yönetiminde saat 14.00 ve 17.00’da art arda iki konser verecek. Orkestranın, 70 öğrenci ile vereceği bu anlamlı konserlerde, DÇSO çatısı altında ilk orkestra deneyimlerini yaşayan ve bugün uluslararası kariyerlerini başarıyla sürdüren eski öğrenciler de sahneye dönüyor.

Keman sanatçıları Alican Süner, Hasan Gökçe Yorgun, İdil Yunkuş ve Sesim Bezdüz, orkestra ile yeniden buluşarak müzikseverlere ilham verici bir deneyim yaşatacak. Zengin repertuvarda; 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı ve Türkiye Senfonik Şiiri gibi Cumhuriyet ruhunu ortaya koyan eserler de yer alacak.

Galataport İstanbul, 29 Ekim Çarşamba günü 10:00-21:00 saatleri arasında herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlediği atölye, sergi gibi birçok etkinlikle her yaştan ziyaretçiye Cumhuriyet heyecanını ve birlik duygusunu yaşatacak. Aynı alanda bulunan MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde de sanat tarihçisi eşliğinde Türk Resminde Cumhuriyet’in İzleri temalı sergi turu ile Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren resim sanatının örnekleri tanıtılacak.

HALK DANSLARIYLA CUMHURİYET KUTLAMASI

Devlet Halk Dansları Topluluğu (DHDT), 29 Ekim, 20.00’de “Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor” adlı gösterisi AKM Tiyatro Salonu’nda izlenecek. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecini sanatsal bir dille anlatacak olan bu dramatik sahne gösterisi, izleyicileri Çanakkale Savaşları’ndan başlayarak, Millî Mücadele’nin kritik tarihsel dönemeçlerine, İstiklal Marşı’nın kabulüne ve nihayet Cumhuriyet’in ilanına kadar süren anlamlı bir yolculuğa çıkaracak. Millî Mücadele’nin askerî, siyasi ve toplumsal boyutlarını dönemin kahramanlarının öyküleri eşliğinde sahneye taşınacak.

CUMHURİYET’İN TANGOSU KONSERİ

Şef Hakan Şensoy yönetiminde Milli Reasürans Oda Orkestrası 31 Ekim, 20.00’da AKM Opera Salonu’nda Erken Cumhuriyet dönemi tango bestecilerine bir saygı duruşu niteliğinde düzenlenen "Cumhuriyet’in Tangosu" konseri verecek. Türk tangosunun altın çağını simgeleyen bu özel konser, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki heyecanı, cesareti ve idealizmi müzikal bir dille yeniden hayata geçirecek. Şensoy’un, yaklaşık altı ay süren titiz bir çalışmayla Türk tango arşivlerini tarayarak, Cumhuriyet döneminin kaybolmaya yüz tutmuş eserlerini gün yüzüne çıkardığı, Hasan Niyazi Tura’nın düzenlemesini yaptığı tangolar: Ezgi Köker, Tevfik Rodos ve Ortaç Aydınoğlu (bandoneon), Toros Can (piyano) Rüstem Mustafa (keman) gibi sanatçıların da yer aldığı konserde seslendirilecek. Tango akşamı programında Tura’nın Cumhuriyet’in 102. yılına ithafen seslendirilecek enstrümantal tango eseri de yer alacak.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29 Ekim’de tüm sahnelerini ücretsiz açarak sanatın birleştirici gücüyle Cumhuriyet coşkusunu kutlayacak. Yaşar Kemal'in yazdığı “Ağrı Dağı Efsanesi”; L. Kirkwood’un yazdığı “Gök Kubbe”; A. Gregory’nin yazdığı, “Ben Medea Değilim”; F. Dürrenmatt’ın yazdığı “Bir Ziyaret”; D. Kelly’nin yazdığı Gençlik Günleri "İç Yapımlar" kapsamında genç oyuncuların yer aldığı “Öksüzler”; H. Ibsen’in yazdığı “Bir Halk Düşmanı” ve L. Kirkwood’un yazdığı “Sivrisinekler” oyunlarının davetiyeleri Şehir Tiyatroları gişelerinden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ ve biletinial.com adreslerinden, İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulaması üzerinden temin edilebilir.

PERA MÜZESİ’NDE TÜM SERGİLER ÜCRETSİZ