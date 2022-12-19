Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zeynep Oral yeniden PEN’in başkanı oldu
1921’de Londra’da kurulan ve 102 ülkede faaliyet gösteren 'PEN Dünya Yazarlar Derneği’nin Türkiye merkezinde Olağan Genel Kurul toplandı. Derneğin başkanlığa yeniden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zeynep Oral seçildi.
PEN Dünya Yazarlar Derneği'nin Türkiye merkezinde Olağan Genel Kurul toplandı. Derneğin başkanlığına yeniden gazetemizin yazarı Zeynep Oral seçildi.
"EDEBİYATIN DAHA YÜCELTİLDİĞİ BİR YIL OLUR"
Düşünce ve ifade özgürlüğü açısından, baskının arttığı, acımasız bir dönemden geçen Türkiye'de mücadeleye devam mesajını güçlü bir şekilde veren Zeynep Oral, 2022 yılında hak ihlalleri konusunda PEN Türkiye'nin nasıl tavır aldığı konusunda da üyeleri bilgilendirdi. Oral, "Umarım edebiyatın daha çok konuşulduğu, daha çok yüceltildiği bir yıl olur" diye konuştu.
Zeynep Oral başkanlığındaki yönetimde, Halil İbrahim Özcan ikinci başkan, İpek Özbey genel sekreter, Hakan Yaman uluslararası ilişkiler sekreteri, Şenel Gökçe sayman, Haydar Ergülen ve Tülin Dursun üye olarak görev alacak. Yeni yönetim, önümüzdeki günlerde Duygu Asena PEN Ödülü için ilk toplantısını yapacak.
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