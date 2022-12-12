Cumhuriyet yazarlarına Tüyap Kitap Fuarı'nda büyük ilgi

12 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

İstanbul Tüyap Kitap Fuarı’nın son gününde gazetemiz yazarları okuyucularıyla buluştu. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Dr. Alev Coşkun’la yazarlarımız Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Üstün Dökmen, Prof. Dr. Şaduman Halıcı ve Elçin Poyrazlar imza etkinlikleri ve söyleşileriyle okurlarıyla bir araya geldi.

“Devrim ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” söyleşisinde konuşan Kongar, Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan Aymazlığın İbretlik öyküsü kitabının hikâyesini okuyucuyla paylaşırken yazılanların aynı zamanda aydınların ibretlik aymazlığı olduğuna dikkat çekti. Din, mezhep, ırk ve etnisite odaklı siyasetten demokrasi çıkmayacağını belirten Kongar, “Bu düşüncedeki iktidarlar otoriterlikte bile durmaz, kaçınılmaz olarak totaliterliğe, faşizme evrilir” dedi. “Önemli olan ‘Ben yazdım’ demek değil, yazılan ve doğrulananlardan ders almak” diyen Kongar, “Bugün hâlâ laikliği reddederek demokrasi olmayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Laikliğin olmadığı yerde çoğunluk diktatörlüğü olur” ifadelerini kullandı.

“Dağınıza bağlı mısınız bağımlı mı” adlı söyleşide bağlılık ve bağımlılık ayrımına dikkat çeken gazetemiz yazarı Prof. Dr. Üstün Dökmen, “Bağımlılık kötü, bağlılık iyidir” derken, bu ayrımın yapılabilmesi için yürekle sevmekle beraber akılla sevmeyi öğrenmeyi, öğrenmemiz gerektiğini belirtti. Türkiye’nin bakımsız cennet olduğunu söyleyen Dökmen, beyin göçüne ilişkin ise şunları söyledi:

“Doğru ya da yanlış, ülkesi tarafından ciddiye alınmadığını hisseden gençler uyum sağlayamayarak gidiyor. Ancak onlar ülkeleri tarafından ciddiye alınmadığını düşünseler de bir gün geri dönecekler. Ülkelerini boşlamış değiller.”

Dökmen konuşmasını “Kitap okumak için iki eli yan yana gelmeyen ülkelerin iki yakası bir araya gelmez” diyerek sonlandırdı.