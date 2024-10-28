Cumhuriyet Kitap Dergi 68 sayfalık 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Özel Sayısı / 31 Ekim 2024 / Sayı 1811!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:30

Güncelleme: 28.10.2024 - 15:31

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2-10 Kasım tarihleri arasında 41. kez kapılarını açıyor.

“Çocukluk Şenliktir!” ana teması ile düzenlenecek Tüyap 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı Yalvaç Ural, onur konuğu ülkesi Azerbaycan olarak belirlendi.

Cumhuriyet Kitap Dergi, dokuz gün boyunca yurtiçi ve yurtdışından yetkin yayınevleri, yazarlar ve okuyucuların ağırlanacağı; panel, söyleşi, atölye, çocuk etkinlikleri, imza günlerinden oluşan yüzlerce kültür etkinliğine ev sahipliği yapılacak Tüyap 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na 31 Ekim ve 7 Kasım tarihlerinde yayımlanacak iki özel sayıyla ve dopdolu bir yayın programıyla sizlerle buluşuyor.

Cumhuriyet Kitap Dergi 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Özel Sayıları’mız; çocuk edebiyatı, şiir, roman, öykü, deneme, felsefe, yakın tarih, siyaset, anı, biyografi başta olmak üzere pek çok alanda kitapların tanıtımı nitelikli bir okuma rehberi sunmak üzere hazırlandı.

Özel sayılarımızda, hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri kutlanacağı; düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, okumaya teşvik edecek, hayal güçlerini özgürce kullanmalarına olanak tanıyacak faaliyetlerin de yer alacağı fuarın “Çocukluk Şenliktir” teması doğrultusunda çocuk yazını başta olmak üzere her yaştan / alandan yerli ve yabancı yetkin yapıtlara ilişkin seçkiler odağa alındı.

Fuar sayılarımızda yetkin inceleme ve söyleşilerin yanı sıra geniş bir skala içinde yine yayınevlerinin her alandan özgün yapıtlarına ilişkin vitrin ve bant tanıtımlarına da yer verildi.

Klasik yapıtların ve yeni yayımlanmış güncel yapıtların da tanıtımlarda yer bulduğu bu özel sayılarımızda usta yazarlarımız da edebiyattan felsefeye, yakın tarihten araştırma ve incelemeleri çeşitli alanlarda önemli yapıtlar ve yazarlara ilişkin yazılar kaleme aldılar.

Yine yoğun bir maratonun ardından deneyimli ve başarılı sayfa tasarımcımız Bahadır Aktaş, düzeltme servisinden arkadaşlarımız, reklam genel müdürümüz Esra Bozok, reklam rezervasyon müdürümüz Nilüfer Şenol, reklam koordinatörümüz Yavuz Günay, baskı yayın koordinatörümüz Hasan Hüseyin Eren ve sayfa geçiş sorumlumuz Tuğba Başoğlu ile birlikte her zaman olduğu gibi nitelik ve çeşitlilik şiarıyla siz değerli okuyucularımızı yetkin yazarlar ve özgün yapıtlarla buluşturacağımız Cumhuriyet Kitap Dergi 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Özel Sayıları’mızın ilki 31 Ekim perşembe, ikincisi 7 Kasım perşembe günleri gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte bayilerde.

Başta bebeklerin ve çocukların öldürülmediği bir dünya özlemiyle...

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Unutmayın; her gün Cumhuriyet, her perşembe Cumhuriyet Kitap Dergi okunur!

Cumhuriyet Kitap Dergi 68 sayfalık 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Özel Sayısı 31 Ekim perşembe günü gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte bayilerde...



