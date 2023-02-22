Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 00:04

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 00:04

Cumhuriyet Kitap Dergi’de bu hafta!

- İlk öykünün “dinleyin” diye başladığı, 1450’lere uzanan, alegorik anlatının baskın olduğu, kimi felsefi kimi psikolojik çıkarımlarla sorgulamaya yönlendiren Columbus’un Kadınları (Can Yayınları) adlı öykü kitabıyla Müge İplikçi kapağımızda. Kitabında Christopher Columbus’un Santa Maria adlı gemisinden yola çıkararak geliştirdiği izlekte, kadınlar arasındaki ilişkileri kadınlar için güçlenmenin önemli bir alanı olarak öne çıkarıyor İplikçi. Ülkesinden binlerce kilometre uzaklıktaki kadınların sosyal ve kültürel alanda yaşadığı çatışmayı ve değişimin hikâyesini anlatıyor. Mehmet S. Aman’ın söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, J.M.G. Le Clézio’nun Çöl (Çeviren: Elâ Güntekin / Can Yayınları) ve Özgür Çırak’ın Ormandan Gece Gelen (NotaBene Yayınları) kitaplarını irdelediği “Acının vatanı, insanın toprağı” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Okuyucularımızı 17 Şubatta yitirdiğimiz hocamız büyük gazeteci, yazar ve eleştirmen Hikmet Altınkaynak’ın Altan Öymen ile Kuşaklar Arası (Remzi Kitabevi) adlı kitabı üzerine yaptığı son söyleşisiyle buluşturduğumuz bu sayımızda ustamızı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Işıklar içinde uyu Hikmet ağabey.

- Öner Yağcı, Ahmet Nuri Doğan ve Mustafa Özmen’in “İlköğretmen Okulları Köy Enstitülerinin yozlaşmış hali miydi, yoksa Köy Enstitüleri geleneğini devam ettiren okullar mıydı” ikilemine açıklık getirmek amacıyla kaleme aldıklarını ifade ettikleri Ortaklar İlköğretmen Okulu: Köy Enstitülerinden Yansımalarla (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) adlı çalışmayı merceğe alıyor.

- Hidayet Karakuş, Ali Balkız ile Çiğli Belediyesi 2021 Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü kazandığı Büyümek İstedim’in devamı niteliğindeki, Anadolu’dan okul için köyünden çıkan bir gencin gözlemlerini anlattığı Burası Ulus Dediler’i (Literatür Yayınları) konuşuyor.

- Gamze Akdemir, Prof. Dr. Gazi Zorer ile 45 yılı aşan politik geçmişi, sosyoloji ve tıp alanındaki uzmanlığı doğrultusunda kaleme aldığı Tanıdan Tedaviye CHP: Örgütsel Sorunlar ve Reform Önerisi (İkinci Adam Yayınları) ve Sosyal Demokrat Partide Parti Okulu: CHP Parti Okulu Üzerinden Bir Deneme (A7 Kitap) adlı kitaplarını konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “İki deha ve değişmeyenler!” başlıklı yazısında, Gülay Yılmaz Karel’in Maestro Sus Dedi-Amadeus Mozart (Büyülü Fener Yayınları) ile Brigitte Kernel’in Albert Einstein’a Göre Dünya (Çeviren: Ece Erbay Nahum / Redhouse) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

İyi okumalar...

Gamze Akdemir