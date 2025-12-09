Cumhuriyet Sanat Galerisi, ‘Küçük İşler Resim Sergisi’ düzenliyor: 22 sanatçının 66 eseri sergilenecek

Cumhuriyet Sanat Galerisi, yeni yıl kapsamında “Küçük İşler Resim Sergisi” düzenliyor. 22 sanatçının 66 eseriyle oluşturulan sergi, 12 Aralık saat 18.00’de Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği ile aynı yerde bulunan Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde yaşama geçirilecek. “Yeni yıl hediyenizin, kalıcı bir sanat eseri olması için...” sloganıyla görücüye açılacak sergi, 24 Aralık’a kadar gezilebilecek. Sergide, şu sanatçıların eserleri yer alacak:

“A. Celal Binzet, Ayla Aksoyoğlu, Ayşe Bıyıklı Uğur, Ekrem Kutlu, Filiz Nalçacı, Güven Baykan, İmren Erşen, İsmail İlhan, İsmihan Yılmaztürk, Leyla Dinçel, Mehmet Erbil, Muhteber Demirtaş, Müge Keser, Nurtaç Özler, Samiha Kahraman, Selvi İlhan, Serap Etike, Tayyar Eren, Tülay Çiftçi, Tülin Demir, Yasemin Kalyoncu ve Yusuf Demirtaş.”