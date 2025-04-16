Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde “Umuda Yolculuk”: Filiz Onat’tan resim ve seramik sergisi

Yayınlanma: 16.04.2025 - 17:19

Güncelleme: 16.04.2025 - 17:19

Cumhuriyet Sanat Galerisi, sanatseverleri umut dolu bir yolculuğa davet ediyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00’de kapılarını açacak olan “Umuda Yolculuk” adlı sergi, usta sanatçı Filiz Onat’ın resim ve seramik çalışmalarını izleyiciyle buluşturuyor. 1953 Ankara doğumlu olan Filiz Onat, sanat serüvenine 1968 yılında Türk Amerikan Kültür Derneği’nde Lütfü Günay’dan aldığı resim dersleriyle başladı. İlk eserini aynı yıl bir karma sergide sergileyen sanatçı, 1978’de Fransız Kültür Derneği’nde açtığı ilk kişisel sergisiyle sanat yolculuğuna hız verdi. Mimarlık eğitimi aldığı Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nden 1975 yılında mezun olan Onat, mimarlık mesleğini sürdürürken resim ve heykel çalışmalarına da ara vermeden devam etti.

Bugüne dek 45’in üzerinde kişisel ve karma sergiye imza atan sanatçının eserleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere, Tokyo ve Varna gibi uluslararası sanat sahnelerinde de yer aldı. 2023 yılında Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nda heykel dalında sergilemeye değer görülen Onat, aynı zamanda Art-Ankara ve Art-Thessaloniki gibi önemli sanat fuarlarında da boy gösterdi. “Umuda Yolculuk”, Filiz Onat’ın insanı ve toplumu merkezine alan duyarlı bakışını, soyutla somut arasında kurduğu dengeli estetikle bir araya getiriyor. Resim ve seramik çalışmalarında kalabalıklar, içsel yolculuklar ve ışık temaları öne çıkıyor. Sergi, 18-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya / Ankara adresinde sanatseverlerle buluşacak.