Ankara Kent Konseyi ve Eğitim Dostları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Cumhuriyet, Uygarlık ve Eğitim Sempozyumu" başlıyor. Söz konusu sempozyumda yazarımızı Ali Apaydın da bir konuşma yapacak.

Ankara Kent Konseyi ve Eğitim Dostları Vakfı (EDV) işbirliğiyle düzenlenen "Cumhuriyet, Uygarlık ve Eğitim Sempozyumu", 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00'da Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleştirilecek. Eğitim, kültür ve toplumsal değerlerin ele alınacağı sempozyum, alanında uzman isimleri bir araya getiriyor. Ankara Kent Konseyi’nde yapılacak olan sempozyum, eğitim sisteminin güncel meselelerini tartışmak, kültürel değerlerin eğitime etkisini irdelemek ve geleceğe yönelik çözüm önerileri sunmak amacıyla akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum temsilcileri ve eğitimcileri bir araya getirecek. Yazarımız Ali Apaydın’ın da katılacağı sempozyumun programı şu şekilde:

