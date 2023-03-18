Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu suikastı dizi oluyor

Ankara'da evinin önünde aracına bomba konularak katledilen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu'nun faili meçhul cinayeti dizi oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 12:42
Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu suikastı dizi oluyor
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Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu'nun faili meçhul cinayetinin dizi olacağını duyurdu.

Gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te, Ankara'daki evinin önünde arabasına konulan bombanın infilak etmesi sonucunda yaşamını yitirmişti. Suikastın arkasında CIA ve MOSSAD dahil birçok istihbarat teşkilatının bulunduğu öne sürüldü. Suikastı, İslami Hareket Cephesi, Hizbullah ve İBDA-C gibi cihatçı terör örgütleri üstlendi.

Sina Koloğlu, dizinin suikast ile başlayacağını ve Uğur Mumcu'nun yakınlarının katilleri bulma sürecini konu alacağını söyledi.


Uğur Mumcu suikast yeni dizi

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