Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu suikastı dizi oluyor
Ankara'da evinin önünde aracına bomba konularak katledilen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu'nun faili meçhul cinayeti dizi oluyor.
Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu'nun faili meçhul cinayetinin dizi olacağını duyurdu.
Gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te, Ankara'daki evinin önünde arabasına konulan bombanın infilak etmesi sonucunda yaşamını yitirmişti. Suikastın arkasında CIA ve MOSSAD dahil birçok istihbarat teşkilatının bulunduğu öne sürüldü. Suikastı, İslami Hareket Cephesi, Hizbullah ve İBDA-C gibi cihatçı terör örgütleri üstlendi.
Sina Koloğlu, dizinin suikast ile başlayacağını ve Uğur Mumcu'nun yakınlarının katilleri bulma sürecini konu alacağını söyledi.
UĞUR MUMCU SUİKASTI DİZİSİ OLACAK MI?#AldoMoro ile ilgili 2022 yılında usta İtalyan yönetmen Marco Bellocchio'dan bir Aldo Moro dizisi geldi; 'Esterno Notte'. Hakkında 7 filmin 5'i son 15 yılda çekildi. En son Netflix'te 2018 yılı imzalı bir 'Aldo Moro; Devlet Adamı' yapıldı. pic.twitter.com/U1CajHYO7x— Sina Koloğlu (@kologlusina) March 18, 2023
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