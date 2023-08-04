Cumhuriyet yazarları Didim’de okurlarıyla bir araya gelecek

Yayınlanma: 04.08.2023 - 12:28

Güncelleme: 04.08.2023 - 12:28

Aydın’da Didim Belediyesi tarafından bu yıl 19. kez düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivali kapılarını açtı. Her gün birçok yazarı sanatseverle buluşturan festivalde birçok isim söyleşi ve imza günü düzenleyecek. Gazetemiz yazarlarından Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu 12 Ağustos’ta okurlarıyla bir araya geleceği festivalde 16. ve 22. dönem CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı 13 Ağustos’ta Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan “Yolumuzu Aydınlatanlar” kitabının söyleşisini ve imza gününü gerçekleştirecek.

15 Ağustos’a kadar sürecek yazarlar Altınkum Yazarlar Festivali, her akşam saat 20.30’da başlarken gazeteci ve yazar birçok tanınan sima festivalde okurlarını bekliyor olacak.

FESTİVAL POGRAMI

4-Ağustos Cuma İlker Başbuğ

5- Ağustos Cumartesi Uğur Dündar, Can Coşkun

6-Ağustos Pazar Recep İhsan Eliaçık, Ali Kaya, Haydar Ersöz

7 Ağustos Pazartesi İlyas Salman, İkbal Özsüslü

8- Ağustos Salı Faik Bulut, Erdoğan Aydın, Ergün Köse

9- Ağustos Çarşamba Serhat Yabancı, Demet Demirkaya, Birgül Evren

10- Ağustos Perşembe (Muzaffer İzgü anısına) Sinan Akyüz, Gülsüm Coşkun

11 Ağustos Cuma Canan Karatay, Nalan Tuntaş, Aynur Aytekin,

12-Ağustos Cumartesi Canan Tan, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan

13- Ağustos Pazar M.Cemil Kılıç, Mustafa Gazalcı, Gülay Zübeyde Yalçın

14 Ağustos Pazartesi Işık Öğütçü

15- Ağustos Salı Atila Sarp, Sarp Kuray, Gülay Yılmaz Karel