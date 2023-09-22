Cumhuriyet yazarları Sarıyer Edebiyat Günleri’nde

Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği 10. Uluslararası Sarıyer Edebiyat Günleri 20 Eylül’de başladı. Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda 24 Eylül’e kadar devam edecek etkinliklerde Cumhuriyet yazarları okurlarıyla buluşacak. Gazetemizin yazarı Barış Terkoğlu, bugün saat 19.00’da Cumhuriyet Kitapları standındaki imza etkinliğinde kitaplarını imzalayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00
Cumhuriyet yazarları Sarıyer Edebiyat Günleri’nde
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Cumhuriyet Kitapları yazarı A. Celal Binzet, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in moderatörlüğünde düzenlecenecek “Cumhuriyetin 100’ünde Tarih, Sanat, Edebiyat” panelinde, Cumhuriyetin 100. yılında sanatın ve edebiyatın durumunu değerlendiren bir konuşma yapacak. Ardından Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen, saat 14.30’da Cumhuriyetin 100 yıllık tarihini masaya yatıracak ve panelin ardından saat 15.00’te Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak.

Sarıyer Edebiyat Günleri’nin son günü olan 24 Eylül’de ise Cumhuriyet Kitapları yazarları Zeynep Aliye ve Halil Genç saat 13.00’te, Bora Serdar 15.00’te ve Hürriyet Yaşar 16.30’da Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak.



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