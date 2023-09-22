Cumhuriyet yazarları Sarıyer Edebiyat Günleri’nde

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

Cumhuriyet Kitapları yazarı A. Celal Binzet, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in moderatörlüğünde düzenlecenecek “Cumhuriyetin 100’ünde Tarih, Sanat, Edebiyat” panelinde, Cumhuriyetin 100. yılında sanatın ve edebiyatın durumunu değerlendiren bir konuşma yapacak. Ardından Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen, saat 14.30’da Cumhuriyetin 100 yıllık tarihini masaya yatıracak ve panelin ardından saat 15.00’te Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak.

Sarıyer Edebiyat Günleri’nin son günü olan 24 Eylül’de ise Cumhuriyet Kitapları yazarları Zeynep Aliye ve Halil Genç saat 13.00’te, Bora Serdar 15.00’te ve Hürriyet Yaşar 16.30’da Cumhuriyet Kitapları standında kitaplarını imzalayacak.



